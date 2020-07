(ver fotogaleria abaixo)

O QUE PENSA O EXECUTIVO?

"A componente de Cidadania e Desenvolvimento é obrigatória, não sendo diferente nem de Matemática, nem de História nem de Educação Física".

João Costa





E COMO RESPONDE A FAMÍLIA?

Quando se passa com negativa à maior parte das disciplinas, 2 alunos média 5, quadro Honra e vencedores de Olimpíadas Conhecimento chumbam e retrocedem 2 anos pq não frequentam aulas de "Sexualidade, Género e Interculturalidade" e não é notícia em nenhum jornal nacional porquê? — Nuno Melo (@NunoMeloCDS) July 18, 2020

"Não têm que me obrigar a participar em disciplinas que são de educação de consciência quando essa competência é atribuída pela Constituição da República."

Artur Mesquita Guimarães

FAMÍLIA TRADICIONAL E CONSERVADORA

"A escola que tem de colaborar comigo com os meus filhos. Não vou mandar os meus filhos para a escola para eu depois dizer tudo ao contrário."

Artur Mesquita Guimarães

Pouco depois de o ano letivo ter terminado, Artur Mesquita Guimarães acedeu à plataforma online Inovar para verificar as notas finais dos filhos Rafael, de 14 anos, e Tiago, de 13, não tinham sido lançadas a nenhuma disciplina. Junto a elas apenas uma "notinha", conta, que apontava para o despacho assinado pelo secretário de Estado João Costa e para um ofício da Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)."Não têm notas nenhumas, o que é grave porque cumpriram em pleno as obrigações que tinham com a escola. Eles têm direito de saber o esforço que fizeram para conseguir as notas, independentemente da outra disciplina", diz o pai. A "outra disciplina", como Artur Mesquita Guimarães se lhe refere, é Cidadania e Desenvolvimento – introduzida no currículo como obrigatória em setembro de 2018 (depois de uma fase-piloto no ano letivo anterior). Desde essa data que a família mantém uma "situação de conflito" com a escola: avisou por escrito a direção da EB 2, 3 Júlio Brandão (em Vila Nova de Famalicão) de que os filhos não frequentariam a disciplina que aborda temas desde a educação sexual, às questões de género, ambiente, segurança rodoviária, media, ou literacia financeira (para citar apenas alguns exemplos; veja mais aqui ).Dois anos letivos depois, o Ministério da Educação (ME) decidiu, em janeiro, após um ofício da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares que os alunos teriam de frequentar o plano de recuperação à disciplina, caso contrário as regras impunham um regresso aos anos iniciais em que começaram a faltar (isto significaria o recuo de dois anos letivos: Rafael ao 7.º ano; Tiago ao 5.º ano) – a família recusou os planos de recuperaçãoe essa é a razão invocada na tal "notinha" pela escola, que pertence ao Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, para não lhes ter atribuído notas. Para o pai é injusto, uma vez que "os meus filhos continuaram a participar nas aulas normalmente, gostam de aprender". Teriam, por isso, direito a conhecer o resultado desse trabalho.A escola não respondeu à pergunta enviada pelapor email sobre este assunto. Por escrito, o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, referiu que "os alunos podem ser avaliados, como foram, mas, de acordo com o Estatuto do Aluno, o excesso de faltas a uma disciplina condiciona a transição de ano, independentemente da natureza da disciplina."Leia-se: hierarquicamente, Cidadania e Desenvolvimento é uma disciplina obrigatória, como a Matemática ou Português. A família discorda. Além de considerar que as temáticas de consciência devem ser ensinadas e partilhadas apenas pelos pais, na Providência Cautelar, apresentada ao tribunal de Braga, e em que tenta evitar o recúo escolar, minoriza-se até a importância da disciplina no percurso dos alunos, contabilizando que esta representou apenas cerca de 3,5% a 4,5% do total de aulas que tiveram.Do ponto de vista do governo, ter feito diferente e permitir que os dois alunos seguissem o percurso escolar sem cumprirem com o que é de lei (um plano de recuperação quando chumbam a uma disciplina por faltas) seria abrir um precedente ("uma caixa de pandora, esse é o termo", disse até uma fonte) para outros pais tomarem a mesma atitude. E o problema poder-se-ia colocar em inúmeras disciplinas: a História com uma família de monárquicos a recusar-se a estudar a República ou em Ciências com quem acredita no criacionismo.O Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, explicou assim a decisão aos deputados:Mas duas fontes confessaram àque tem sido penoso para a equipa ministerial ver os alunos penalizados com a situação. E isso pode motivar a resposta que será dada a uma providência cautelar que suspendeu para já o despacho assinado por João Costa.A 15 de julho, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga aceitou a providência cautelar apresentada pela família Mesquita Guimarães. Isto significa, diz o pai, que "os despachos estão suspensos", pelo que "não tem eficácia o despacho de impedir a transição dos meus filhos".perguntou ao ME se irá responder à providência cautelar – dados os 10 dias desde a data da notificação, a resposta teria que aproximadamente ocorrer até ao fim de julho. Haverá resposta, confirmou João Costa: "Sim. Esclarecendo mais uma vez todos os aspetos legais e reafirmando o conteúdo do despacho: a reposição da legalidade, encontrando-se todos os meios previstos na legislação para que seja viabilizada a progressão dos alunos", disse o governante.João Costa referia-se ao que escreveu no despacho, em janeiro: "Atento o percurso escolar dos alunos, poderá escola aferir se a situação dos mesmos se poderá enquadrar numa das hipóteses previstas na Portaria 223A/2018, de 3 de agosto, em particular no art.º 33.º, que regula os casos especiais de progressão, evitando-se assim, que os alunos em causa fiquem prejudicados pelas consequências de uma atuação que, enquanto menores lhes foi imposta."A intenção governativa mantém-se: que os dois alunos cumpram os planos recuperação apresentados e que, segundo aapurou, passavam por projetos e trabalhos sobre literacia financeira ou a Declaração Universal dos Direitos do Homem (ver fotogaleria). Também existiria um ponto sobre igualdade de género mas em que era pedido aos alunos que apresentassem as suas ideias (e não o modo como a temática era pensada por outros) sobre o assunto e as justificassem.A família assume que não vai mudar de opinião – e que os filhos não frequentarão a disciplina, mesmo que o tribunal não lhes dê razão e sejam obrigados a recuar dois anos no seu percurso escolar. Dizem, aliás, no documento da Providência Cautelar, a que ateve acesso, que "a situação de conflito que se tem verificado entre o Agrupamento de Escolas e os Requerentes continuará a verificar-se exatamente nos mesmos moldes em que tem vindo a ocorrer nos últimos dois anos, ou seja, com pressões por parte do primeiro Requerido para que os alunos assistam às aulas de Cidadania e Desenvolvimento e idêntica resposta por parte dos Requerentes, que continuam a não autorizar a participação dos filhos em dita disciplina." Referem que é uma questão de "objeção de consciência".Exigem até o contrário: "Que, uma vez iniciado o ano escolar 2020/2021 e independentemente do ano em concreto que estas crianças se encontrarem a frequentar, os Requeridos reconheçam o direito destes últimos a serem dispensados das aulas de ‘Cidadania e Desenvolvimento’ ou, em última análise, à justificação das faltas praticadas a dita disciplina, bem como à dispensa de "Planos de Recuperação das Aprendizagens".O caso ganhou dimensão pública depois de um tweet do eurodeputado Nuno Melo, do CDS, que se referia a uma entrevista no site Notícias Viriato:Artur Mesquita Guimarães (AMG) explica, em entrevista à, o que sucedeu:Mais ou menos. Na nossa família não tomamos decisões a votos. Os pais é que são responsáveis pela educação, mas eles acompanham isto. O processo em si é estrondoso. Se eles não tivessem preparados para isto podia comprometer a estabilidade deles. Mas estão. E estão saudáveis. Em 2009, foi incluída a educação sexual na escola e, pela mesma ordem de razões dissemos sempre que não à escola. Os mais velhos passaram por isto. Nenhum dos meus filhos participou da tal referida disciplina.A questão colocou-se para os mais velhos, agora com 22, 20 e 18 anos. Na época, Educação Sexual não era uma disciplina obrigatória, como a Cidadania e Desenvolvimento é. "Resumindo e concluindo: os meus filhos nunca participaram em nenhuma aula ou acção relacionada com educação sexual na escola por indicação expressa nossa junto da escola."Fomos ver o que estava em causa. Desculpe a minha franqueza e à vontade, porque sou pessoa simples: não há dúvida de que vimos o programa. Não tem nada a ver com ideologia de género ou sexo. A mesma questão coloca-se em relação à solidariedade ou ao ambiente. São competências que entendemos que são competências dos pais, independentemente de estarmos a falar de ideologia de género, ambiente ou literacia financeira.O meu filho mais velho estuda em Lisboa, no Instituto Superior Técnico. [Está em] Engenharia Mecânica, no 4.º ano. Se ele me fizesse a pergunta quanto é que gastei para ele estar em Lisboa, se disser 5 mil euros, é verdade. Quando digo: ‘O menino precisa de dinheiro?’ ‘Não, não preciso porque dou explicações de matemática, trabalho na portaria da residência e vai para a prestação para a casa’. É o que podem aprender em casa. Solidariedade, responsabilidade. Vamos passar por cima desta escola para outra? Como é que reconhecemos autoridade do polícia sem dar a do pai? Haverá outra forma de pensar, mas não me podem impor. São conteúdos que são da formação da consciência, não me podem impor isso. Não têm que me obrigar a participar em disciplinas que são de educação de consciência quando essa competência é atribuída pela Constituição da República.Não raras vezes, em História, fazemos comentários. Se atendemos que a história não está a ser dada como consideramos que é verdade, naturalmente que se leva um recadinho. [Sobre] a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra temos que contar desapaixonadamente com base no que são factos. Uns hão-de arranjar razões para explicar de uma coisa ou outra. Mas a história é uma coisa que é muito importante. A conhecer o nosso passado é que conseguimos melhorar o futuro.É lamentável que tenhamos que estar atentos a estes materiais. Uma disciplina em que eles dão uns conteúdos [na escola] e depois dão outros em casa? Pelo amor de Deus! Não vou est me ar à espera que a escola dê desinformação para eu depois ter que formar. A escola que tem de colaborar comigo com os meus filhos. Não vou mandar os meus filhos para a escola para eu depois dizer tudo ao contrário. Numa escola desse tipo há-de haver um professor que é da minha linha. Mas também pode ir contra os restantes alunos que estão na sala e pensam de forma diferente. Se dissessem que há disciplina de cidadania para que os alunos amanhã sejam cidadãos e tendo em conta a idade dos alunos (Constituição da República para alunos 1.º ano não faz sentido), mas sobre as forças de segurança que existem… Uma disciplina para julgar valores é competência dos pais, está a perceber a ideia? Coisas que são abstratas e correndo um risco de um professor que pense de forma diferente, não!Esta não é a primeira vez que Artur Mesquita Guimarães vem a público expor a sua objeção a que a educação sexual seja ensinada nas escolas. Em abril de 2009, apresentou-se como um encarregado de educação do Minho na Comissão de Educação e Ciência onde foi "discutir a iniciativa de dois partidos políticos que pretende ‘impor a inclusão obrigatória da educação sexual nas escolas". Referia-se a dois projetos lei então apresentados pelo PCP e pelo PS que contestava como coordenador da Plataforma Resistência Nacional , um grupo "de cidadãos portugueses, nomeadamente com filhos em idade escolar" que estavam contra o "’nacional-sexualismo’ totalitário".A linha de pensamento era então próxima da de hoje: que a educação dos filhos não fosse "imposta" por ninguém: "Se a política de um país teima em retirar progressivamente aos cidadãos a autonomia de decisão nas poucas coisas fundamentais da sua existência, pode de início nada acontecer, mas já lançou as sementes da desconfiança cujo fruto amargo não tardará", declarou, segundo a transcrição que está em parte (falta uma página) disponível no site do parlamento "A educação sexual que se vai impor implica a transmissão de uma visão do homem e do mundo, de uma nova ética. Retirar aos pais a incumbência dessa educação é abrir espaço nas escolas para o proselitismo de grupos marginais e práticas desviantes", registava a mesma plataforma num comunicado que tinha como contacto o telemóvel de Artur Mesquita Guimarães, também de 2009.Não tenho problema nenhum em dizer que sou conservador. Não perdemos a oportunidade da experiência que já fizemos. Quando a Boeing quer desenvolver um avião, tem que usar o que está para trás ou caía imediatamente. Tenho muito gosto em assumi-lo: como [se pode] ter um percurso promissor se não aproveita o que está para trás?Já em 2012, Artur Mesquita Guimarães foi um dos porta-vozes num artigo publicado pela SÁBADO sobre a família Mesquita Guimarães: com 604 membros, tinham então uma taxa de natalidade que representava o dobro da média nacional. Eram, escrevia então a revista, "uma das maiores famílias de Portugal", com origens num casamento, em 1884, entre Francisco Correia de Mesquita Guimarães, de 23 anos, e Sofia Adelina, de 14. O casal teve 17 filhos e outros nas gerações seguintes seguir-lhes-iam o exemplo.Artur, por exemplo, teve seis filhos porque, explicava então à revista, se casou tarde (aos 32 anos) com Ana Paula (de 29), senão teria-se aproximado mais dos 17 filhos que o pai também teve. O empresário, sócio-gerente de uma empresa que se dedica ao mundo rural e ao território, é membro da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Também em 2009, andava ativo na recolha de assinaturas para um referendo "ao casamento gay", como se lhe referiam A causa que apresentou ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga é patrocinada pelo advogado João Pacheco de Amorim, professor universitário, membro do partido Pela Vida/Cidadania e Democracia e cabeça de lista por Coimbra do Chega nas legislativas. Mesquita Guimarães recusa, contudo, a pertença a qualquer partido político, apesar de se manter ativo na Plataforma Renovar (ex-Plataforma Resistência Nacional). Em fevereiro último , saiu pelas 8h15 de Vila Nova de Famalicão com quatro dos seus filhos para se manifestarem em frente à Assembleia da República. Estiveram no grupo de manifestantes contra a despenalização da morte assistida, que nesse dia se debatia no parlamento. Católico, disse-se contra "referendar a vida" apesar de naquele momento o referendo lhe parecer a única solução possível.