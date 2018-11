PSP garantiu ter transmitidos "todos os dados sobre quem tinha a posse dos artigos" de 140 petardos apreendidos no derby Benfica-FC Porto de Abril de 2015.



É no armário dos arquivamentos da 15ª secção do Departamento de Investigação de Acção Penal de LisboaDIAPAP) que se encontra o processo relativo à descoberta, em Abril de 2015, de mais de 100 petardos numa casa de banho do Estádio da Luz. Apesar de recentemente a PSP ter garantido que "todos os dados sobre quem tinha a posse dos artigos", apreendidos durante derby Benfica-FC Porto foram transmitidos "às autoridades a quem competia ter conhecimento detalhado", o processo 1047/15.8PYLSB revela uma realidade diferente: ninguém foi identificado, nem sequer uma claque, e não houve investigação posterior à descoberta.



O processo inicia-se com um auto de notícia de Sérgio Sousa, chefe da PSP, descrevendo que, durante derby Benfica-FC Porto, foi abordado por "um indivíduo do sexo masculino", o qual "vociferou": "Sr. agente, acho melhor irem à casa de banho, pois algo anormal se passa ali dentro, uma vez que vários adeptos da claque do Benfica se encontram a retirar algo do interior de uma parede".



Ainda de acordo com a mesma descrição, o chefe da PSP deslocou-se ao tal WC, sendo que quando "vários adeptos afectos ao clube SL Benfica" deram conta da sua presença, "de imediato se colocaram em fuga para o exterior". Examinado o local, o chefe da PSP verificou que por debaixo do lavatório "mais precisamente junto ao solo, se encontrava uma abertura em forma de quadrado com uma aresta de cerca de 15 cm com a tampa aberta, abertura que permite o acesso a uma parede técnica".

No interior, a descoberta: "144 engenhos explosivos, suspeitos de serem petardos; 3 engenhos explosivos suspeitos de serem fachos de mão e e 2 potes de fumo", lê-se ainda no auto de notícia.



Certo é que a posse ilegal de material pirotécnico é crime. Porém, logo a 6 de Maio de 2015 um procurador DIAP de Lisboa arquivou o inquérito, com o argumento de que não resultaram do mesmo "quaisquer elementos" que permitissem determinar a realização de "diligências susceptíveis de melhor esclarecer os factos e/ou conduzir à identificação dos seus autores". Pelas cabeças da PSP e do Ministério Público nem sequer passou a hipótese de visualizar câmaras de segurança ou ouvir responsáveis pela segurança do Estádio da Luz sobre como é que mais de cem artigos pirotécnicos estavam escondidos atrás de uma parede falsa do estádio.



Recentemente, depois de a SÁBADO ter revelado uma manipulação pública da informação sobre a descoberta, a polícia justificou-se, declarando, em comunicado, não ter referido "a quem tinha sido apreendido" o material pirotécnico, "por questões de reserva operacional e processual, o que aliás tem sido o procedimento seguido em situações semelhantes". Isto depois de ter sido revelado um email enviado por Rui Pereira, chefe de segurança do Estádio da Luz, para Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD, a 27 de Abril de 2015 (um dia após derby), no qual o primeiro queixou-se que a "situação" com as claques estava a tornar-se "insustentável". E relatou a sua versão dos acontecimentos do dia anterior, começando por dizer que a "a PSP descobriu ontem", 26 de Abril de 2015, "um verdadeiro arsenal no interior de um WC, que serve de depósito/arrecadação de artigos pirotécnicos para todos os jogos sem terem de ser sujeitos a revista nas portas. Há quanto tempo existe este esquema?"



Na mesma comunicação, Rui Pereira afirmou mesmo existir "há muito" um "esquema montado", o qual teria "de envolver pessoal interno e que anda a prejudicar gravemente a posição e imagem do SL Benfica". "Apesar de tudo, como pode", continuou Rui Pereira, a "PSP dividiu ‘captura dos 150 artefactos entre adeptos SLB e FCP, omitindo à opinião pública que o resultado foi de 149-1!!!".



Ao mesmo tempo, a PSP, além do Ministério Público, garantiu ter comunicado ao Instituto Português do Desporto e Juventude os factos para efeitos de processo contra-ordenacional. Porém, de acordo com os últimos emails revelados pelo blogue "mercadodebenficapolvo.wordpress.com", nos quais consta uma acusação do IPDJ, na qual se aborda derby SL-Benfica-Porto de Abril de 2015, não há nenhuma imputação feita ao clube sobre a questão do material pirotécnico. Aliás, o auto de notícia da PSP número 182944/2015, onde foi referida a "descoberta", nem sequer consta da acusação do IPDJ. A SÁBADO pediu, durante a passada semana, consulta ao processo contra-ordenacional ao IPDJ, mas não obteve qualquer resposta.



Aliás, após várias insistências, a telefonista recusou-se a passar a chamada para o responsável pela comunicação, dizendo ter ordens nem para divulgar o nome da pessoa.