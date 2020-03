A Câmara de Cascais recebeu, esta segunda-feira, 10 toneladas de luvas, máscaras, fatos e viseiras vindas da China. Grande parte é para doar a outros municípios da Área Metropolitana de Lisboa, enquanto não chegam outras encomendas.Maria das Dores Meira nem hesitou quando viu a mensagem de Whatsapp de Carlos Carreiras. O presidente da Câmara de Cascais estava a usar o grupo criado para pôr em contacto todos os presidentes de câmara da Área Metropolitana de Lisboa (AML) para oferecer o material de proteção que tanta falta tem feito nestes dias de combate à epidemia de covid-19 . A presidente da Câmara de Setúbal aceitou logo a ajuda. E não foi a única: pelo menos, Seixal, Sesimbra e Alcochete vão aproveitar a generosidade do concelho de Cascais."Tem havido uma grande solidariedade", diz àa presidente da Câmara de Setúbal, que elogia o gesto de Carlos Carreiras e explica que a ideia será devolver a Cascais o material agora doado quando chegar "uma grande encomenda feita pela AML" que está previsto que chegue "entre dia 5 e 8 de abril".A chegada das encomendas de material de proteção, ventiladores e testes para detetar o novo coronavírus tem tido "uma logística muito difícil", como explicou àCarlos Carreiras, que decidiu aproveitar o facto de já ter recebido 20 toneladas de material na quinta-feira passada para agora partilhar esta nova encomenda com quem mais precisa na Área Metropolitana de Lisboa.O material que chegou esta segunda-feira num avião russo percorreu 11 mil quilómetros para vir da cidade chinesa de Xiamen para o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. São 700 caixas com luvas, máscaras, fatos, viseiras e outros materiais de proteção."Gastámos um milhão de euros só nestas encomendas", conta ào presidente da Câmara de Cascais, que conta com um fundo de emergência de 5 milhões de euros e promete não olhar a despesas para fazer face à covid-19.O problema para Cascais, assegura Carreiras, ainda nunca foi de dinheiro. "Um primeiro problema é haver disponibilidade, o segundo é a logística". E esses são problemas que o autarca espera ultrapassar para receber as encomendas de ventiladores e testes rápidos de deteção do novo coronavírus que também já fez.Cascais tinha sido a primeira entidade portuguesa a receber uma encomenda deste tipo, na semana passada, um dia antes de chegar o avião com as primeiras encomendas feitas pelo Estado português."Esta segunda carga vai também reforçar o stock destes equipamentos [de proteção] aos profissionais de saúde, forças de segurança, proteção civil e dezenas de instituições sociais do concelho [de Cascais]", segundo se lê numa nota enviada pela autarquia liderada pelo social-democrata Carlos Carreiras.