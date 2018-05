A Área Metropolitana de Lisboa (AML) aprovou esta quinta-feira um protocolo de cooperação com Lisboa e Cascais para a criação de um sistema de alerta de tsunami no Tejo e comprometeu-se a alargar o sistema a outros municípios, nomeadamente Setúbal.Setúbal votou contra a minuta do protocolo de cooperação e comodato a celebrar entre a AML e as Câmara Municipais de Cascais e Lisboa, no âmbito da implementação de um sistema de aviso e alerta de tsunami no estuário do Tejo, em protesto por ter sido excluído deste processo. Também Loures mostrou interesse em integrar o sistema de alerta."Voto contra porque não estou de todo de acordo com o processo. Eu acho que não faz nenhum sentido que o município que forneceu a informação, que tem a experiência, que tem capacidade, que prefigurou a candidatura com Lisboa e Cascais, tenha sido excluído, não sei porquê, ninguém explicou", afirmou na quinta-feira na reunião do Conselho Metropolitano de Lisboa o vereador responsável pela Protecção Civil de Setúbal, Carlos Rabaçal.Perante o protesto de Setúbal, os presidentes de Câmara da AML comprometeram-se a, numa fase posterior, envolver não só Setúbal como os outros municípios interessados neste processo."Voto contra, mas fico à espera desse procedimento de integração", acrescentou o vereador setubalense.De acordo com o primeiro-secretário da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa, Carlos Humberto, "há uma candidatura que está aprovada" para Lisboa e Cascais com fundos do POSEUR -- Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, pelo que parar agora o processo poderia por em causa este projecto."Devemos ver se há alguma hipótese de alargar. Dificilmente a AML tem meios para alargar a todos os concelhos que tenham eventuais implicações do tsunami", afirmou.Em Fevereiro, em declarações à Lusa, Carlos Humberto tinha revelado que os municípios e populações de Lisboa e Cascais terão, até ao final do ano, formação para interpretar alertas sonoros de tsunami emitidos por um sistema de alarme.Além da instalação dos equipamentos, estão previstas várias acções de sensibilização à população acerca de "como vai funcionar e quais os tipos de aviso que emitirá", disse.A instalação do sistema de alerta de tsunami é um dos eixos de actuação que a AML está a seguir em consequência dos impactos das alterações climáticas."A candidatura para a instalação do sistema de alarme de tsunamis foi demorada, começou há mais de um ou dois anos, mas a consciência de que cada vez mais podemos estar sujeitos a fenómenos deste tipo obriga-nos a estar preparados", acrescentou.Segundo o contrato publicado no Portal Base, a AML adquiriu o sistema de alerta a uma empresa espanhola, por ajuste directo, por cerca de 48.500 euros, aos quais acresce o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado).O contrato define "a integração e interoperabilidade com o sistema de aviso já instalado no município de Cascais", bem como a "instalação de quatro sirenes de aviso, dois centros de controlo, com possibilidade de extensão/interface dos mesmos para a entidade adjudicante, de uma rede de comunicações entre os vários locais (sirenes de aviso e centros de controlo)".A Área Metropolitana de Lisboa integra 18 municípios.