Amélia Fialho ia dar tudo à Casa do Gaiato e a filha Diana matou-a Amélia Fialho, a professora do Montijo brutalmente assassinada pela filha adotiva, Diana, e o marido desta, Iuri, em setembro passado, ia mudar o seu testamento e deserdar Diana. Todo o património (casas, carros e contas) iriam para a Casa do Gaiato, voltando assim ao testamento que teve desde 1998 e que revogou em 2013 para beneficio da filha adotiva.

Os arguidos requereram a abertura de instrução, mas, em 10 de maio, o juiz de instrução criminal (JIC) Carlos Delca, do Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro, pronunciou-os (decidiu leva-los a julgamento) nos exatos termos da acusação do MP.O JIC sublinhou que existem "indícios mais do que suficientes" para os pronunciar (levar a julgamento), tais como o cadáver encontrado, as imagens de Diana Fialho e Iúri Mata a comprar gasolina e um isqueiro, as roupas do arguido, o sangue encontrado na casa onde residiam e o relatório policial do ADN da vítima nas roupas dos arguidos.Segundo o despacho de acusação do MP, os arguidos "gizaram um plano" que consistia em matar Amélia Fialho, mãe adotiva da arguida, pois a relação entre ambas "era marcada por discussões e desacatos constantes, por causa da relação amorosa entre os arguidos".O MP conta que foi no seguimento do plano que ambos os arguidos tinham criado, que, em 1 de setembro de 2018, ao jantar, o casal colocou na bebida da vítima "fármacos que a puseram a dormir" e, de seguida, desferiu "vários golpes utilizando um martelo" , que causaram a morte da professora.Após o homicídio, relata a acusação, os arguidos embrulharam o corpo da mãe adotiva de Diana Fialho, colocaram-no na bagageira de um carro e deslocaram-se até um terreno agrícola, no qual, com recurso a gasolina, "atearam fogo ao cadáver".Foi em 7 de setembro de 2018 que a filha adotiva e o genro da vítima foram detidos e presentes a tribunal, o qual decretou a medida de coação de prisão preventiva. A arguida está no Estabelecimento Prisional de Tires, enquanto o homem no do Montijo.A vítima, de 59 anos e professora de Físico-Química na Escola Secundária Jorge Peixinho, no Montijo, foi encontrada morta a 5 de setembro de 2018, em Pegões, no concelho do Montijo, distrito de Setúbal.O mau relacionamento familiar entre a vítima e os arguidos remontava, pelo menos, a 2014, ano em que a PSP do Montijo terá sido chamada a casa da família por alegadas agressões da filha adotiva à professora.