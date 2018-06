razões plausíveis dos crimes de violação de menores que levassem à prisão de Pedroso.

A queixa de Paulo Pedroso no Tribunal Europeu foi feita em 2011. Antes disto, o Tribunal da Relação e Supremo de Portugal revogaram a indemnização de 150 mil euros do Estado ao Pedroso.





O ex-porta voz do Partido Socialista foi detido em 2003, num momento captado por canais de televisão portugueses, sob suspeitas da prática de relações sexuais com rapazes menores, que residiam na instituição de acolhimento pública Casa Pia. Pedroso ficou em prisão preventiva entre Maio e Outubro do mesmo ano.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou o Estado a indemnizar Paulo Pedroso após um recurso apresentado pelo socialista relacionado com o processo Casa Pia. Pedroso exigia ao Estado português uma indemnização por ter sido detido preventivamente sem indícios suficientes para tal ter acontecido, como ficou reconhecido por um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa. instituição concluiu, por unanimidade, que houve uma violação do artigo 5 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e considerou que o requerente viu-se impossibilitado a ter acesso a determinados documentos no processo de averiguação - outra violação do documento mencionado. O Tribunal determinou ainda que que a prisão preventiva do ex-deputado socialista foi ilegal e que deveriam ter sido aplicadas medidas alternativas a esta, além de não terem havidoO Estado português fica agora condenado a pagar 68.555 mil euros a Paulo Pedroso no prazo de três meses: 14.000 euros por danos materiais, 13.000 euros por danos não pecuniários e 41.555 euros a título de custos e despesa