O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem deu razão ao recurso interposto pelo apresentador Carlos Cruz. O júri decidiu que houve uma recusa do Tribunal da Relação em admitir provas a seu favor nos procedimentos de recurso.

A decisão foi tomada com quatro votos a favor e três contra. A deliberação ocorre sete anos depois da condenação por abuso sexual de menores.

Outros arguidos, como o médico Ferreira Diniz e o embaixador Jorge Ritto, não viram as suas alegações reconhecidas pelo tribunal: defendiam que não tinham conseguido analisar as vítimas e o conteúdo dos seus testemunhos durante a investigação, mas concluiu-se não ter havido qualquer violação dos seus direitos.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considera que "o facto de que as vítimas retractaram as suas alegações iniciais enquanto foram questionadas numa audição pública" não podia alterar a conclusão de que os arguidos que avançaram com este recurso "tinham tido uma oportunidade adequada e correcta para examinar ou ter examinado as testemunhas durante o julgamento"; por isso, não foi dada razão a Ferreira Diniz e Jorge Ritto.

Além disso, tanto a defesa como a acusação tiveram os mesmos meios para questionar os assistentes do processo e as testemunhas. Logo, os arguidos tiveram oportunidade de contrapor às emendas dos factos, mais provas relativas a essas alterações.

No entanto, atenta o Tribunal, a Relação de Lisboa "privou o requerente [Carlos Cruz] de um exame aos testemunhos que foram retirados a respeito de certos actos e por isso privou-o de um julgamento justo". Isto porque a Relação decidiu que não podia examinar provas que não tinham sido vistas pela primeira instância.

Entre o júri de sete pessoas que tomou a decisão, encontra-se o português Paulo Pinto de Albuquerque. Cruz não receberá indemnização, porque a descoberta da violação dos seus direitos "é em si satisfação justa em respeito aos danos não-pecuniários".

Direitos de defesa foram limitados de maneira incompatível com julgamento justo

Carlos Cruz avançou com três requerimentos junto do Tribunal da Relação de Lisboa para que fossem adicionadas provas a seu favor. Pediu audições de certas pessoas para que se provasse que outras testemunhas tinham mentido.

Para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a Relação foi confrontada com provas que podiam lançar a dúvida sobre o julgamento em primeira instância e beneficiaria em examinar novas versões dos factos. "O Tribunal concluiu que os direitos de defesa do sr. Carlos Pereira Cruz foram limitados de forma incompatível com os pressupostos de um julgamento justo", lê-se na decisão.