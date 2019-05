—

(Comecemos este texto pela garantia assumida em primeiro lugar pelos três candidatos com quem a SÁBADO falou: tanto Paulo Sande, como Francisco Guerreiro e Rui Tavares referiram que "a nossa grande originalidade é falar de Europa", como colocou Tavares, o único que já foi eurodeputado. Agora que este detalhe está declarado, passemos para as originalidades a que Aliança, PAN, Iniciativa Liberal e Livre recorreram para se distinguirem no meio de 17 partidos ou coligações candidatas às Europeias, que se realizam neste domingo, e fintarem o pouco acompanhamento mediático. Foi assim:)No início da última semana de campanha para as Europeias, Paulo Sande sentou-se com outros membros do Aliança numa sala e todos começaram a marcar números de telefone. Ligaram para pescadores, agricultores, IPSS com quem se reuniram desde que foram para a estrada, em fevereiro, para lhes dizerem que tinham falado com o autarca x, que tinham partilhado o problema com a pessoa y. Queriam explicar-lhes que a promessa de resolverem o seu problema não tinha ficado apenas apontada num bloco qualquer, já esquecido."Estamos a falar de centenas de problemas e estamos a tratar deles, de pescas ao metro de Arroios ou à castanha de Trás-os-Montes", explica o cabeça de lista do Aliança à"É uma coisa para continuar, na lógica de que a política é para fazer no dia a dia e não só quando há eleições", diz o candidato que fez já cerca de 30 mil km pelo País e sofreu com o líder do partido, Pedro Santana Lopes, um aparatoso acidente "No fundo é tentar fazer campanha diferente", diz o candidato que se define como "uma novidade absoluta" na política e que, devido à sua experiência ligado às instituições europeias, já ouviu populares chamarem-lhe "um burocrata" — uma característica que aceita.Ainda assim, confessa, "tivemos que usar os mesmos canais, mas tentamos fazer coisas que os outros não façam." Havia apoiantes com bandeiras. Havia apoiantes com t-shirts. Havia candidato com boné Aliança. Mas também havia originalidades. Um exemplo: nas feiras, onde são tradicionalmente distribuídas canetas e folhetos, "em vez de [os] impingirmos, fizemos concursos. Nos folhetos temos a cara dos candidatos e as pessoas tinham que dizer os seus nomes." Se acertassem, lá vinha a caneta (e um ponto para a notoriedade de Sande).É difícil fugir ao establishment, mas não impossível: o PAN, por exemplo, abdicou de oferecer as habituais canetas e optou por bolsas de pano "que perduram no tempo", descreve Francisco Guerreiro. E os flyers foram impressos em papel reciclado com tinta ecológica. "As pessoas gostam de saber que somos ecológicos e coerentes", explica o número 1 da lista. É por isso que, naturalmente, não incluíram nenhum produto de origem animal nas suas ações. E assim será também no jantar que nesta sexta-feira, 24, encerra a campanha.Houve, no entanto, dois pontos em que o Pessoas-Animais-Natureza foi obrigado a transigir: não existem ainda no mercado soluções ecológicas para os outdoors e não conseguiram fazer a campanha em carro elétrico. "Esperamos que nas legislativas ou noutras eleições possamos fazê-lo". Optaram por seguir para os locais de campanha em transportes públicos sempre que possível (mais fácil em meios urbanos, como Lisboa e Porto) e fazer as iniciativas com apoiantes locais em vez de enviarem carros e carros em viagens pelo país."Para compensar a pegada ecológica, porque temos andado pelo País" no passado sábado 550 pessoas no continente, arquipélagos, e também em Badajoz e Berlim recolheram 15.700 litros de lixo em praias, serras ou cidades.Tem sido uma "campanha o mais coerente possível com o que apregoamos. Achamos que a mudança deve começar connosco", diz Guerreiro que tem "a sensibilidade de que podemos eleger um eurodeputado", leia-se, ele, que até agora era coordenador da secretaria de comunicação do PAN. No caso do Livre, antes do jantar de encerramento de campanha, haverá uma "pedalada" pelo Campo Grande.De um orçamento de 28 mil euros, o Iniciativa Liberal (IL) reservou 24 mil para os cartazes de campanha. É a face mais visível do partido que apontou o economista Pedro Arroja para cabeça de lista e tem tido nas redes sociais o seu principal meio de exposição. Então por quê regressar à fórmula antiga? "Noventa por cento do orçamento está colocado nos outdoors. Em época de campanha, os partidos não podem fazer sponsorização nas redes sociais. Senão era aí" que o dinheiro era colocado, explica o secretário-geral Rodrigo Saraiva à SÁBADO. Assim sendo, apostaram em colocar um cartaz por distrito e "a pequena equipa" (na comunicação são cinco pessoas) perguntou-se como "conseguimos fazer diferente"?No dia em que o Bloco de Esquerda afixou cartazes vermelhos com a mensagem "Saúde Pública é para todos o privado é para alguns", decidiram produzir um muito semelhante. Mudaram a cor para azul e ligeiramente a mensagem: "ADSE para todos o privado não será só de alguns" e colocaram-no junto às Amoreiras (Lisboa). Os bloquistas não reagiram, mas quando devido à sua estratégia de campanha mudaram os outdoors, o IL soube que lhes tinha escapado um: no Seixal. Tiraram a lona das Amoreiras e foram colocá-la ao Seixal junto do do BE. E até "brincámos nas redes sociais: 'Nós vamos atrás do combate de ideias'", relata Saraiva.Depois voltaram a praticar esta clonagem (chamam-lhe "trolanço") com o CDS: a líder dos democratas cristãos, Assunção Cristas, aparecia junto aos dois primeiros da lista às Europeias (Nuno Melo e Luís Pedro Mota Soares) com a mensagem "Aproveitar bem o dinheiro da Europa". O IL respondeu com uma mensagem colada à sua matriz liberal: "Um país menos dependente do dinheiro da Europa". (Detalhe: o cartaz não ficou exatamente igual porque o do CDS tinha a bandeira de Portugal com as cores ao contrário).A Internet tem sido a plataforma de eleição de Rui Tavares, o número um do Livre e que já foi eurodeputado pelo Bloco. "Temos um partido que é muito jovem — não estou a contar comigo nessa definição — e eles insistem muito na questão dos vídeos que faço de vez em quando, mas não sistematicamente, e fiquei conquistado com o Facebook live, o Instagram live pela interatividade", explica o historiador de 46 anos, que promete que esta é "uma coisa certamente a fazer no mandato no Parlamento Europeu".(Neste ponto de se mostrarem confiantes pela eleição , Tavares, tal como Guerreiro ou Sande, têm um discurso político ; aqui não fazem a diferença).