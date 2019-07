Os detidos serão presentes a um juiz de instrução criminal para conhecerem as medidas de coação esta terça-feira.

A investigação durou cerca de 16 meses e foi concluida com sucesso domingo à noite. Fonte ligada à investigação revelou à Lusa que o agente da PSP aproveitava as folgas sindicais para a realização deste tipo de atividade relacionada como o tráfico de drogas. O presidente da Associação Sindical de Profissional da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues, confirmou que Bernardino Mota é delegado sindical deste sindicato e avançou que "vai ser aberto um processo interno para expulsão deste associado da ASPP".

Bernardino Mota, agente da PSP há cerca de 20 anos, estava a ser investigado há muito tempo. A vida de luxo que levava, com carros de alta cilindrada, viagens caras e outros gastos de dia a dia incompatíveis com os rendimentos de um polícia, despertou suspeitas dentro da própria Polícia de Segurança Pública. Chegou a conduzir um Ferrari e, no final da semana, passada comprou um Mercedes AMG de 70 mil euros. Mas a atividade profissional tornara-o conhecedor de rotinas de investigação e permitia-o rodear-se de cuidados em relação ao tráfico de droga.Segundo o Jornal de Notícias, o agente da PSP de Gondomar, detido na zona do Montijo quando transportava 90 kg de haxixe entre o sul de Espanha e o norte de Portugal, juntamente com outros dois cúmplices, já tinha sido investigado pela própria PSP e pela Polícia Judiciária do Porto. Mais tarde, o processo foi transferido para o Departamento de Investigação Criminal em Lisboa, com o objetivo de evitar possíveis fugas de informação.