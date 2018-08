Um carro caiu ao início da manhã desta quinta-feira à barragem do Caldeirão, na freguesia de Corujeira, distrito da Guarda, sem ocupantes no interior. No local estão 32 operacionais da Protecção Civil, apoiados por 13 viaturas e duas embarcações de socorro.O carro foi roubado ao presidente da Casa do Benfica da Guarda, já depois das 2 horas da madrugada.A Protecção Civil indicou que não há vítimas a lamentar.Segundo o que oconseguiu apurar, o alerta foi dado às 06h50 por um popular que alertou as autoridades por ter visto o carro a afundar-se.Vários bombeiros estão a realizar buscas para localizar vítimas de uma viatura ligeira, que será de cor branca, disse a proteção civil, segundo um popular."Pelas 06h50 foi dado o alerta por uma pessoa que viu uma viatura a afundar-se na barragem. A viatura está submersa e foram solicitados os mergulhadores de Viseu para o local", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.