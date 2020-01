Uma viatura despistou-se, na noite deste domingo, contra o posto de abastecimento de combustíveis da BP no IC19, no Cacém, Sintra. Após o embate, a viatura incendiou-se. O fogo propagou-se ainda à bomba de gasolina, que teve de ser evacuada.



O acidente deu-se no sentido Sintra-Lisboa, confirmou ao Correio da Manhã fonte da PSP.



Deste acidente resultarem três feridos, ocupantes do veículo. As vítimas ficaram com ferimentos ligeiros e estão a ser avaliadas no local pelos Bombeiros do Cacém.