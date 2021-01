ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de janeiro de 2021.

Fã incondicional de Sinatra, Carlos do Carmo recebeu dos admiradores nacionais o mesmo título "A Voz". Mas tinha outras alcunhas: o amigo boémio e parceiro musical Ary dos Santos chamava-lhe "Charles du Charme"; os filhos, "Tio Patinhas"; os que não compreendiam as suas convicções, "O Comuna"; os novos discípulos, "Mestre"; os netos, "Avô Extraordinário". Atraça o retrato, em 81 histórias, do fadista que morreu nas primeiras horas de 2021: da infância à velhice, sem esquecer a família, a política e a música.Não estava nos planos ser fadista, mas a morte do pai levou-o, aos 22 anos, a ser patrão precoce da casa de fados de família, O Faia, no Bairro Alto. Desde então, e incentivado por amigos, começou a cantar este género de repertório.Nos últimos anos de carreira – despediu-se dos espetáculos em 2019, por recomendação dos médicos – continuava a entrar em palco com "as mãos geladas", devido ao nervosismo, conta ào guitarrista dele desde 2000, José Manuel Neto. Mas, em cena, a ansiedade desaparecia.Amigos, colegas, poetas, políticos e musicólogos revelam mais histórias e curiosidades sobre o "emblema da cidade de Lisboa", como muitos o consideram.Leia tudo na edição impressa desta semana.