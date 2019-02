O governador do Banco de Portugal pediu para não participar nas decisões do supervisor sobre a eventual responsabilização de ex-gestores da Caixa Geral de Depósitos, agora espalhados pelo sistema financeiro. O pedido de escusa, que até aqui não tinha sido feito, surge após a revelação pela SÁBADO de que Carlos Costa, ex-administrador da Caixa, esteve em várias reuniões que aprovaram créditos ruinosos. O pedido foi entretanto aceite pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal.

"Tendo em conta que o seu mandato na CGD está incluído no período que foi objeto de análise na auditoria da EY à CGD (2000-2015), o Governador comunicou ao Conselho de Administração do Banco de Portugal a sua intenção de não participar nas decisões do Banco de Portugal decorrentes das conclusões desta auditoria, tendo o Conselho de Administração aceite este motivo de escusa", lê-se no comunicado publicado no site do supervisor.

O Banco de Portugal está a reavaliar as condições de competência e de idoneidade de vários ex-administradores da Caixa. O trabalho parte das conclusões da auditoria da EY ao processo de decisão que levou às operações mais ruinosas do banco público entre 2000 e 2015. A EY identifica vários empréstimos concedidos à margem das regras internas da Caixa e por cima dos pareceres da direção de risco do banco.

A SÁBADO teve acesso a atas do Conselho Alargado de Crédito e do Conselho de Crédito que revelam que Carlos Costa – administrador da Caixa entre abril de 2004 e julho de 2006 – esteve presente nas reuniões que aprovaram créditos para compra de ações pela Metalgest (de Joe Berardo) e da Investifino (de Manuel Fino), dois dos principais devedores identificados na auditoria da EY. E ainda esteve, em 2006, na reunião que votou um crédito de 170 milhões de euros para a compra do empreendimento turístico de Vale do Lobo, no Algarve, um empréstimo que também consta da lista dos mais ruinosos para o banco público.



No esclarecimento publicado esta sexta-feira, o Banco de Portugal nota que "durante todo o período em que exerceu funções de administrador na CGD, o Governador não teve responsabilidades nas áreas de crédito, risco, acompanhamento de clientes ou de controlo e auditoria interna".





Carlos Costa tinha o pelouro do marketing e da área internacional da Caixa – nesta última foi ele que lançou em 2005 a ambiciosa estratégia de expansão em Espanha, que resultaria mais tarde em perdas superiores a mil milhões de euros, como noticiou a SÁBADO em 2016. Nas suas responsabilidades de administrador do banco, contudo, estava a participação em reuniões do Conselho Alargado de Crédito – para aprovar financiamentos mais avultados – e do Conselho de Crédito.A 31 de Janeiro de 2006, por exemplo, está na reunião que aprova 150 milhões de euros para Manuel Fino comprar ações da Cimpor, por exemplo – uma semana depois está na reunião que baixou o spread deste empréstimo para 0,9%. As três operações aprovadas em reuniões com a presença de Carlos Costa geraram 311 milhões de euros em imparidades.

A SÁBADO tinha questionado o Banco de Portugal no início da semana sobre se o governador iria pedir escusa e não obteve resposta. O supervisor tem o relatório há alguns meses. As conclusões do relatório da EY já fizeram mossa em alguns ex-gestores: o Bison Bank deixou cair a nomeação de Pedro Cardoso para presidente executivo e o BCP acabou também por desistir da nomeação de Norberto Rosa para administrador.

O Banco de Portugal está a reavaliar a idoneidade e capacidade de outros ex-gestores da Caixa espalhados pelo sistema financeiro. Carlos Costa, que lidera o supervisor, está de fora desse escrutínio, como nota a edição de hoje do Jornal Económico.