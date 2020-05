O juiz Carlos Alexandre , que tem em mãos a instrução do processo Hells Angels, decidiu adiar por tempo indeterminado todas as sessões que estavam marcadas por falhas do sistema eletrónico Webex que é utilizado nos tribunais.O juiz aguarda pelas medidas que serão aprovadas no Parlamento sobre os prazos judiciais para voltar a marcar as diligências que restam, segundo a SIC Notícias O debate instrutório estava marcado para os dias 11, 12, 14 e 18 de maio.

O processo Hells Angels tem 89 arguidos, um deles em prisão preventiva, e 36 advogados que defendiam a utilização de meios virtuais de comunicação como o Webex Meetings, agora autorizado pelo juiz.

O Ministério Público sustenta que os 89 arguidos do grupo 'motard' Hells Angeles elaboraram um plano para aniquilar um grupo rival, em março de 2018, com recurso à força física e a várias armas para lhes causar graves ferimentos, "se necessário até a morte", incluindo Mário Machado (líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social).

Os arguidos estão acusados de associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado agravado pelo uso de arma, ofensa à integridade física, extorsão, roubo, tráfico de droga e detenção de armas e munições entre outros crimes.