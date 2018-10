O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal deixou críticas a Ivo Rosa e criticou posição do presidente do Supremo Tribunal quanto ao TCIC.

O juiz Carlos Alexandre deu esta noite uma entrevista à RTP em que manifestou o seu receio quanto à extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) e frisou que o sorteio electrónico relativo à fase de instrução da Operação Marquês pode ter sido influenciado.



Existe "uma aleatoriedade que pode ser maior ou menor consoante o número de processos que exista entre mais do que um juiz", respondeu o juiz. Antes do sorteio, foram atribuídos a Carlos Alexandre vários processos. Questionado sobre se a aleatoriedade do sorteio pode ser posta em causa, o juiz respondeu: "Sim, pode alterar-se significativamente". Em poucos dias? "Sim, pode alterar-se significativamente [em poucos dias] e as probabilidades podem inverter-se". Estas declarações já levaram à instauração de um inquérito pelo Conselho Superior de Magistratura.



No dia em que ocorreu o sorteio da fase de instrução da Operação Marquês, Carlos Alexandre estava de folga. "Avisei a senhora presidente de comarca e pedi-lhe autorização para estar ausente nesses dois dias. E, de facto, coincidiram com os dias em que o processo foi sujeito a distribuição, é verdade. Foi uma coincidência, mas foi apenas uma coincidência", recordou.



Alexandre comentou ainda uma recente entrevista de Henriques Gaspar, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, em que este defendeu a extinção do TCIC. Defendendo a especialização deste tribunal, o magistrado do TCIC recordou que "outros países estão a apostar na especialização e estão a optar por tribunais de julgamento de competência especializada para estes grandes casos".



Caso o TCIC desapareça, o que acontecerá a Carlos Alexandre? "Tenho 57 anos. Faltam-me cerca de 2000 dias úteis para chegar à almejada reforma. Terei de encontrar trabalho. Se for extinto, terei de encontrar o meu caminho", respondeu.



Numa entrevista em que declarou não ser maçon, destinou ainda críticas a Ivo Rosa, o outro juiz do TCIC, por ter aceitado o processo Marquês sem as 140 caixas com provas ainda no Departamento Central de Investigação e Acção Penal - quando deviam estar já no TCIC. "Deduz-se que, quando os processos são transferidos, são entregues na totalidade. Senão, tem de se tomar uma posição para saber porque é que não são entregues na totalidade", frisou. "Sempre que posso ser rigoroso, sou rigoroso. Eu não aceitaria um processo Marquês nessas condições."



Carlos Alexandre foi ainda confrontado com o título de um livro de Gabriel Garcia Márquez, chamado O General no Seu Labirinto. Quando questionado sobre se isso traduzia o seu estado de espírito, afirmou: "Ofereceram-me recentemente um livro sobre um relato de um náufrago. É como me sinto: Sinto-me muito mais como um náufrago do que como um general num labirinto."