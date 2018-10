Em publicação no seu site, a associação feminista refere que "há uma urgência incontida e premente em fazer sangue e condenar um dos protagonistas desta lamentável história".

A associação feminista Capazes pronunciou-se esta quarta-feira relativamente ao alegado caso de violação por parte do internacional português Cristiano Ronaldo a uma mulher norte-americana. Através de uma publicação no seu site, as Capazes consideram que "há uma urgência incontida e premente em fazer sangue e condenar um dos protagonistas desta lamentável história" e que "pouco se sabe sobre o que realmente aconteceu naquele quarto de hotel" onde Kathryn Mayorga afirma ter sido violada pelo avançado da Juventus.



"Será que Cristiano Ronaldo, ídolo nacional e um dos melhores jogadores do mundo, é afinal um violador? Ou será Kathryn Mayorga uma vil chantagista que seduziu Cristiano na discoteca onde se conheceram, já com um plano traçado para mais tarde poder extorquir-lhe dinheiro?" refere inicialmente a publicação da associação, lançando hipóteses opostas para o que poderá explicar a situação.



As Capazes, lideradas pela ex-apresentadora de televisão Rita Ferro Rodrigues, referem que, neste momento, apenas os dois protagonistas conhecem a história por completo e que, "por mais que custe aos impacientes engolir a dura realidade, a justiça ainda é feita nos tribunais e os processos de investigação não podem nem devem ser apressados para alimentar circos mediáticos".

A mesma associação acrescenta que "é óbvio que é difícil imaginar que Cristiano Ronaldo, ídolo nacional e referência para jovens de todo o mundo, tenha forçado Kathryn Mayorga a ter sexo, sem o seu consentimento, pagando-lhe depois para a manter calada" mas que é também "totalmente inaceitável a violência e a facilidade com que Kathryn Mayorga está a ser sumariamente condenada nas redes sociais por ter tomado a decisão de apresentar queixa por violação contra uma figura pública".



"Quantas mulheres, empoderadas pela força e tenacidade do movimento #metoo, ganharam coragem e vieram a público denunciar situações de assédio, abuso sexual e violação que tinham ocorrido há décadas", perguntam na publicação. As Capazes indicam que existe "matéria para análise e que há um processo em curso que só irá parar quando se chegar a uma conclusão, seja ela qual for" e que a justiça será feita em tribunal.