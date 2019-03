As obras de expansão do Metro de Lisboa, que o Governo prevê que arranquem no primeiro semestre deste ano e terminem em 2023, irão implicar a demolição da cantina do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG), onde os cerca de 5.400 alunos do estabelecimento de ensino almoçam.

As obras de expansão do Metro que vão ligar as linhas amarela e verde preveem um "novo troço de dois quilómetros entre o Rato e o Cais do Sodré, com a construção de duas novas estações (Estrela e Santos). A empreitada inclui ainda a remodelação das instalações do Cais do Sodré e intervenções nos viadutos do Campo Grande, de forma a ligar as atuais linhas Verde e Amarela".

O ISEG ficará assim perto da estação de Santos. "Na zona do ISEG será construída uma saída de emergência e poço de ventilação", revelou fonte oficial do Metro de Lisboa ao ECO.

Na região da nova estação de Santos, o impacto das obras ficou claro no processo de Estudo de Impacte Ambiental. Esta ficará situada mais perto do Quartel dos Bombeiros localizado na Avenida D. Carlos I e as imediações serão bastante afetadas pelas obras. "Verifica-se também que, para as possíveis ruas onde circularão os camiões de transporte de material para os estaleiros da obra, não foram efetuadas previsões de ruído que quantifiquem a subida de ruído que previsivelmente ocorrerá nestes percursos (ex: Rua Miguel Lupi, como uma que poderá vir a ser significativamente afetada)", lê-se no documento sobre uma das ruas que circunda o ISEG.





Campus do ISEG

A 7 de fevereiro, na sessão anual do ISEG, a presidente Clara Raposo já tinha divulgado que as obras de prolongamento do metropolitano iriam originar a demolição da cantina e que o instituto de ensino superior iria começar a negociar a indemnização com a empresa que gere o Metro de Lisboa. Segundo o mapa do campus da faculdade, que está disponível no site oficial, a cantina fica no edifício destacado a amarelo, onde também funcionam outros serviços como o serviço de cópias, salas de aula, livraria, entre outros. Há ainda dois restaurantes noutros dois edifícios.

O Código de Expropriações explica que as declarações sobre as negociações devem ser publicadas em Diário da República e a indemnização deve "ressarcir o prejuízo que para o expropriado advém da expropriação, correspondente ao valor real e corrente do bem de acordo com o seu destino efetivo ou possível numa utilização económica normal, à data da publicação da declaração de utilidade pública, tendo em consideração as circunstâncias e condições de facto existentes naquela data".

Segundo dados do Ministério do Ambiente, as obras do Metro de Lisboa irão custar 210 milhões de euros, dos quais 83 milhões proveem de fundos comunitários.