O condutor recusou-se a sair do interior do camião mesmo depois da chegada ao local da PSP. Condutor disse que "foi a voz de Deus" que o impeliu,

Um carro em contramão chocou contra dez carros e um autocarro da Carris esta sexta-feira nos Olivais, em Lisboa, avança o Correio da Manhã. Há um ferido ligeiro.



O condutor entrou em sentido contrário na Rua Cidade de Bissau, junto ao Shopping dos Olivais, pelas 16h25



Segundo o Correio da Manhã, o condutor é de nacionalidade são-tomense e recusou-se a sair do interior do carro mesmo depois da chegada da Polícia de Segurança Pública (PSP). Permaneceu uma hora dentro da viatura até ser detido pelas autoridades.



Os testes de álcool realizados ao condutor apresentaram resultados negativos, mas as autoridades disseram ao diário que o homem apresentava um discurso incoerente e disse que "foi a voz de Deus".