Despiste de camião condicionou circulação na A3 no sentido Braga-Porto

A circulação rodoviária na Autoestrada 3 (A3) já foi parcialmente restabelecida na zona de Santo Tirso, no sentido norte/sul, após ter estado cortada devido a um acidente com um ligeiro e um pesado, disse hoje fonte da GNR.

De acordo com a fonte, pelas 09:15 foi reaberta apenas uma das faixas de rodagem, uma vez que continuam os trabalhos de limpeza dos resíduos de vidro que o camião transportava e que se espalharam pela autoestrada.

As causas do acidente, que de acordo com o CDOS do Porto provocou um ferido, ainda estão a ser apuradas.

O acidente ocorreu cerca das 08:00, em Covelas, perro de Santo Tirso.

A fonte da GNR acrescentou que ainda não se sabe quando é que a circulação rodoviária ficará normalizada.



