Colisão entre ligeiro e pesado de mercadorias na origem do incêndio na Ponte Vasco da Gama

Uma colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro esteve na origem do incêndio no contentor, sem carga, que levou ao corte de trânsito nos dois sentidos da Ponte Vasco da Gama, segundo fonte da GNR.



Cerca de uma hora após o acidente, o trânsito na Ponte Vasco da Gama, que liga Lisboa a Alcochete, mantém-se cortado em ambos os sentidos.



De acordo com fonte da GNR, a colisão entre o pesado e o ligeiro levou à queda do contentor na via, que se incendiou posteriormente.



Segundo a mesma fonte, o contentor seguia sem carga e do acidente não resultaram feridos.



Fonte da Lusoponte disse à Lusa, pouco antes das 13h00, que o incêndio se encontrava extinto, e que o organismo estava a "fazer os possíveis para a abertura de uma via de circulação em cada sentido".



Inicialmente, a Lusoponte, entidade que gere a Ponte Vasco da Gama, avançou que o trânsito estava cortado devido ao despiste de um camião, seguido de incêndio, junto ao quilómetro 4.



O incêndio, de acordo com a mesma fonte, foi combatido por bombeiros de Sacavém e de Alcochete.



Segundo uma fonte da GNR, o pesado de mercadorias "encontrava-se a arder junto ao separador central" no sentido norte-sul, tendo sido dado o alerta pelas 11h58.



(Notícia atualizada às 13h23)