Maioria das autarquias tem os planos de emergência desactualizados e a equipa especial da Guarda está sem meios de combate.

A pouco mais de um mês para o Verão, apenas um terço das câmaras do continente tem um plano actualizado para socorrer em casos de catástrofe. Segundo revela o Jornal de Notícias esta quarta-feira, dois terços dos 278 concelhos de Portugal Continental (64%) têm planos de emergência municipais fora do prazo. Metade destes concelhos ainda não entregou sequer uma actualização à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).



Nas indústrias de especial perigosidade a situação é ainda mais alarmante - dos 34 planos de resposta existentes, apenas três estão dentro de vigência. Devido à proximidade à época crítica dos incêndios, a urgência de fazer o planeamento aumenta.



Além de serem obrigatórios por lei, os planos de emergência municipais são "essenciais" no socorro das populações, disseram Duarte Caldeira, o antigo presidente da Protecção Civil, e Manuel Veloso, antigo comandante nacional de operações, ao jornal.



Autarcas não mantêm planos actualizados

A atitude dos autarcas em não actualizar e testar os planos dos municípios que lideram "é uma ignorância militante", criticou Manuel Veloso.



Segundo os dados da ANPC, dos 278 concelhos continente apenas 100 têm planos dentro do prazo de revisão ou aprovados. Os restantes já deveriam ter sido revistos.



Destes planos, que deveriam ser periodicamente actualizados, 71 dos 178 que ultrapassaram a data prevista mantêm estruturas que deviam ter sido revistas há quase dez anos, em 2009.



Grupo Especial de Combate a Incêndios sem meios básicos

O comandante do Grupo Especial de Combate Contra Incêndios (GIPS) da GNR "não tem meios necessários" básicos, como luvas, fatos, telemóveis, carros ou computadores, para trabalhar no combate aos incêndios.

Num email interno, a que o jornal Público teve acesso, o major Cura Marques, admite que a uma semana de terminarem a formação os GIPS "ainda não têm equipamento de protecção individual (EPI), não têm luvas, carros, rádios, telemóveis, computadores ou impressoras, nem sequer condições de descanso em todos os centros de meios aéreos onde vão ficar sediados".

"Nesta data [a 15 de Maio, quando concluírem a formação] passamos a contar com cerca de 1.070 militares, mas não temos equipamento de protecção individual (EPI) – capacete, luvas, etc -, nem viaturas para os transportar", critica o comandante.

Segundo o jornal, o major Cura Marques terá escrito o email para informar os formandos, que terminam na próxima semana a formação e serão colocados em 33 centros de meios aéreos espalhados pelo país, de forma a "evitar algumas confusões".

"Previsivelmente (com alguma sorte à mistura) podemos ter uma farda por militar, botas, cogula, óculos e capacete no dia 20 de maio. Sublinho que só teremos uma farda… não há tecido em Portugal para mais nesta altura. Esclareço também que nesta altura provavelmente não vai haver luvas (estamos a pensar em soluções ‘imaginativas’ para solucionar o problema. Até agora não vemos a luz ao fundo do túnel", disse.



Com Lusa.