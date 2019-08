O alerta para "centenas/milhares" de baratas na zona sul do Parque das Nações foi feito no Facebook no início da semana, na página Lisboa — Higiene Urbana. As queixas não se circunscreviam àquela zona da cidade. As queixas sobre uma praga de baratas chegavam também de Campo de Ourique, da Estrela, da Mouraria, dos Olivais e do Chiado. Há mesmo quem fale em "baratas e ratazanas do tamanho de coelhos". Segundo o jornal Expresso, a Câmara Municipal de Lisboa já recebeu 1.237 queixas referentes à presença de baratas e ratazanas na cidade.





Segundo a autarquia, as pragas de baratas são comuns por altura do verão, apresentando dados de anos anteriores que mostram que as queixaws relativas à existência destes animais aumentam sempre por esta altura do ano. Há dois anos, a CML recebeu 2283 queixas, enquanto no ano passado foram 2000, revela o semanário. A origem das baratas, acrescenta a CML, é variada e "pode ser dos coletores da rede de esgotos, zonas ribeirinhas, espaços públicos e privados da cidade".

A Câmara Municipal garantiu ainda que as zonas mais propícias ao aparecimento da praga estão identificadas e que a atuarquia está a "atuar em conformidade".

A Câmara assegura também que na última semana os serviços fizeram a desbaratização na rede de coletores e, por essa razão, as baratas saíram pelos esgotos, "numa tentativa de fuga, acabando por morrer pouco tempo depois". As freguesias terão sido avisadas para esta ação de forma a poderem proceder à limpeza das zonas intervencionadas