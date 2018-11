A venda em hasta pública dos terrenos da antiga feira popular, em Entrecampos, marcada para a próxima segunda-feira, vai ser adiada por cerca de duas semanas, apurou o Negócios. O prazo para a entrega de propostas, que terminava esta sexta-feira, vai ser prorrogado e o presidente da câmara, Fernando Medina, vai anunciar na próxima hora o novo prazo bem como a nova data para a hasta pública.

Com este adiamento, a ideia será conseguir ganhar tempo para que o processo seja clarificado e se dissipem as dúvidas que nos últimos tempos se tem vindo a adensar e que ontem se intensificaram com o Ministério Público a questionar a edificabilidade, percentagem de habitação e figura da operação de Entrecampos.

Em causa, recorde-se, está a alienação de duas parcelas de terreno e dois lotes na zona de Entrecampos, com um valor base de licitação de 188,4 milhões de euros, na totalidade.