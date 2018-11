Acta da autarquia revela que "havia um estudo feito na Direcção Regional da Economia, da parte do serviço geológico, o qual informava que a estrada estava em perigo." MP está a investigar.

O presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, discutiu em Assembleia Municipal, no dia 27 de Dezembro de 2014, uma informação que lhe tinha chegado "por uns empresários dos mármores" relativamente à estrada municipal nº255, que ruiu na passada segunda-feira: "havia um estudo feito na Direcção Regional na Economia, da parte do serviço geológico, o qual informava que a estrada estava em perigo."



A informação foi avançada pelo Observador e confirmada pela SÁBADO. Em acta municipal, disponível no site da autarquia, a degradação da estrada foi assunto na Assembleia Municipal. Para o presidente António Anselmo, "a estrada só vai ser derrubada se estiver mesmo em perigo". "É necessário existir um pouco de bom senso nestas situações, um problema que se arrasta há 10 anos, agora é que está em perigo de cair?", começou por dizer.



"Aquela estrada é de responsabilidade municipal. A autarquia se tiver informações concretas dos técnicos, sobre o verdadeiro perigo ali instalado, poderá limitar o trânsito dos pesados naquela estrada. É um assunto que terá de ser estudado com muita cautela, e baseado em factos técnicos muito grandes", disse Anselmo. O presidente da Câmara sugeriu então fazer "uma conferência explicativa no Cineteatro sobre a situação". "Estarão presentes as pessoas da Direcção Regional da Economia, empresários dos mármores e outras pessoas interessadas no assunto", salientou.



Os deputados municipais concordaram. O socialista Ângelo de Sá até disse que o "assunto da estrada anda no ar há pelo menos 16 anos. "É óbvio que o que está aqui em causa não é a segurança, interesses económicos". "O que existe é uma pequena fractura numa pedreira", desvalorizou.



Após esta reunião, o presidente da Câmara Municipal "ficou de contactar a Direcção Regional da Economia para a conferência" e disse ao vereador Nelson Sousa para contactar o professor Luís Lopes da Universidade de Évora e "convidá-lo para estar presente na conferência e apresentar o seu estudo, parecer técnico". Contudo, a reunião nunca chegou a acontecer.





O presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, disse, esta terça-feira, que "nunca na vida" foi informado da alegada perigosidade da estrada junto às pedreiras, argumentando que empresários do sector queriam cortar a via, mas para ampliar a extracção de mármore.



Acta contradiz declarações de autarca que "nunca na vida" foi alertado para perigo da estrada



Na passada terça-feira, o presidente da Câmara de Borba disse que "nunca na vida" fora informado dos perigos da estrada. Contudo, confirmou a reunião com técnicos dos serviços regionais de Geologia, que consta na acta.



O presidente da câmara, que se encontra no local das operações da Protecção Civil, afirmou à Lusa recordar-se, efetivamente, de há quatro anos ter participado "nessa reunião" com técnicos de Geologia e Minas da antiga Direcção Regional de Economia e com industriais do sector dos mármores.



Segundo António Anselmo, em 'cima da mesa' estava "a possibilidade" de interromper a estrada e "os empresários nunca se entenderam", ou seja, "não houve consenso". "Houve uma reunião em que os empresários não se entenderam relativamente ao corte da estrada. E ao corte não, ao partir da estrada para permitir a exploração" de mármore, alegou.