As condições do contrato já foram noticiadas: 720 euros por mês, previstos na Tabela de Preços e Outras Receitas Municipais, a título muito precário. "A cedência deve ser a título muito precário, para os fins nela considerados, podendo cessar a qualquer momento que o Município assim pretenda e nunca perdurando para lá do momento em que os particulares concluam as obras nos imóveis vizinhas sua propriedade", lê-se.









Madonna não pode entrar no Palácio, nem causar perturbações



O contrato também define algumas responsabilidades da cantora. Madonna, além de "não ficar autorizada a aceder ao interior do Palácio" Pombal, "não poderá provocar, em período diurno ou nocturno, ruído ou qualquer outra perturbação para o local e para os prédios vizinhos".



"A cedência destina-se a estacionamento e será da responsabilidade dos particulares garantirem todas as condições de segurança do local, incluindo a permanência dos portões fechados e um sistema de abertura dos mesmos apenas para a entrada e saída das vistas", lê-se.



Madonna "deverá manter o espaço mencionado na Cláusula Primeira em perfeito estado de asseio, conservação e segurança" "Não são autorizadas quaisquer obras no espaço municipal, salvo acções de mera conservação, depois de devidamente autorizadas pelo Município"



A cantora britânica também tem o dever de "manter o espaço mencionado na Cláusula Primeira em perfeito estado de asseio, conservação e segurança". Caso "tenha conhecimento de algum perigo ameaça o espaço ou que terceiros se arrogam direitos sobre ele", tem o dever de comunicado à autarquia.



CML pode cessar cedência "a qualquer momento"



Outro pormenor que consta no contrato é a da autarquia poder cessar o contrato "a qualquer momento que o Município assim pretenda e nunca perdurando para lá do momento em que os particulares concluam as obras nos imóveis vizinhas sua propriedade".



"O Município poderá fazer cessar a cedência a qualquer momento, por simples comunicação com a antecedência de 8 dias, desde que motivo de interesse público ou mera conveniência de serviço que o justique", lê-se ainda.



A Câmara Municipal de Lisboa (CML) cedeu a Madonna terreno camarário, que servirá de parque de estacionamento privativo para os 15 carros da cantora, para "evitar estacionamento abusivo/desordenado" no espaço público.De acordo com o contrato firmado entre a cantora e a autarquia, a que o Expresso teve acesso, a cedência servirá "apenas para garantir alternativas de estacionamento durante o tempo em que os particulares tenham os seus imóveis em obras, assim evitando o estacionamento no espaço público". O documento foi assinado a 4 de Janeiro de 2018 por António Furtado, director Municipal de Gestão Patrimonial da CML.