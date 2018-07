Os concelhos do Alentejo serão os mais afectados, mas a subida de temperatura será generalizada no país.



Espera-se uma semana de muito calor, segundo as recentes previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O instituto alerta para uma possível vaga de calor que irá atingir principalmente a zona do Alentejo, onde se prevê que as temperaturas cheguem aos 45 graus.



Entre 2 e 4 de Agosto, os concelhos mais afectados serão Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura e Serpa, onde se espera temperaturas entre os 44 e 45 graus celsius. Évora será também a capital de distrito mais quente com 44 graus.



No Litoral Norte, as máximas poderão alcançar os 34º no Porto. Já em Lisboa, o dia mais quente será quinta-feira (dia 2) com 38º. Nos restantes dias espera-se temperaturas a passar os 30º de máxima a partir de quarta-feira.