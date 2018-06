Uma caixa abandonada no exterior do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT) lançou o alerta para uma ameaça de bomba em Lisboa. O museu foi encerrado, avança o Correio da Manhã. A polícia está no local através do Centro de Inactivação de Explosivos e Segurança no subsolo.Segundo fonte policial, a caixa tem luzes a piscar e alguns fios.Um bar foi evacuado nas imediações do MAAT.