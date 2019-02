Spera, o animal, foi atacada com um ferro. Ficou com lesões, o focinho partido e sem um olho. Petição online pede que o agressor seja responsabilizado criminalmente.

Um homem agrediu brutalmente com um ferro uma cadela, deixando com graves lesões. Spera, uma cadela de porte médio, ficou com o focinho partido, contusões e sem um olho depois do ataque ocorrido no dia 23 de janeiro na Légua, em Ílhavo.

A ação do homem foi testemunhada por quatro pessoas, que o identificaram por este ser conhecido na região como "Rei do Gado".

"Vimos um homem, no meio de um terreno, a bater em mais do que um cão, com um ferro. Começámos a gritar para parar, mas ele continuou", descreveu uma das testemunhas ao Jornal de Notícias, que conta que ouviram o "barulho de pancadas e de um animal a ganir".

Os três jovens começaram a gritar ao homem para parar com agressão, o que atraiu a atenção de um vizinho e quarta testemunha. Estes viram o homem a deixar a cadela prostrada no meio da rua e levaram-na rapidamente para um veterinário.

O agressor terá agredido também até à morte outro cão, contam as testemunhas. "Ainda conseguimos vê-lo com outro cão pelo cachaço, aparentemente morto, a enfiá-lo na carrinha e a arrancar". Segundo a fonte, este disse que os cães atacaram as suas ovelhas.

As testemunhas apresentaram queixa contra o homem e a GNR foi chamada ao local.

Uma petição online e um grupo de apoio no Facebook – "Todos pela Spera" – foram criados. Os peticionários pedem a prisão do agressor por maus-tratos animais e donativos para ajudar a cadela.

De acordo com o Diário de Coimbra, o suspeito ofereceu-se para pagar as despesas veterinárias de Spera.