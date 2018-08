Um estabelecimento comercial de franchising de fast food do Lumiar vai ser investigada por suspeita da prática do crime de especulação.De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através de um comunicado de imprensa, quando a loja procedia à facturação, era, por regra, mais elevado do que o afixado numa tabela com os preços dos produtos, numa quantia variável entre os cinco e os 10 cêntimos.A PSP, através da 3ª Divisão Policial, no dia 5 de Agosto, pelas 17h00, "procedeu à identificação do gerente do estabelecimento por suspeita da prática do crime de especulação", lê-se no comunicado."O gerente foi identificado, tendo sido elaborado Auto de Notícia que será remetido para a Secção de Pequena Criminalidade do Tribunal da Comarca de Lisboa, para ser dado início ao processo de inquérito", acrescentam as autoridades.