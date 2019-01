Momento ocorreu pouco depois de Guiomar se ter entregado no estabelecimento prisional onde José Sócrates esteve em prisão preventiva.

Manuel Guiomar, um dos três arguidos do processo Face Oculta, entregou-se na cadeia de Évora esta terça-feira mas foi rejeitado. O estabelecimento prisional informou o arguido condenado a seis anos de prisão que teria que se encaminhar para outra cadeia, indica o Correio da Manhã. A Cadeia de Évora recebe maioritariamente reclusos pertencentes a forças de segurança e também alguns governantes.



O ex-funcionário da Refer indicou que se iria entregar noutro estabelecimento prisional mais perto de casa. Deverá cumprir pena no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco.



O processo Face Oculta, que começou a ser julgado em 2011, está relacionado com uma alegada rede de corrupção que teria como objetivo o favorecimento do grupo empresarial do sucateiro Manuel Godinho nos negócios com empresas do setor do Estado e privadas.



Além de Armando Vara e Manuel Godinho, foram arguidos no processo o ex-presidente da REN (Redes Energéticas Nacionais) José Penedos e o seu filho Paulo Penedos, entre outros.



Na primeira instância, dos 36 arguidos, 34 pessoas singulares e duas empresas, 11 foram condenados a penas de prisão efetiva, entre os quatro anos e os 17 anos e meio.



Atualmente, ainda estão pendentes no Tribunal Constitucional os recursos de Manuel Godinho, José Penedos, Paulo Penedos, Domingo Paiva Nunes, Hugo Godinho e Figueiredo Costa.