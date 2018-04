Entre ataques de pânico e dias seguidos sem dormir, os estudantes universitários recorrem cada vez mais ao apoio psicológico. Segundo dados dos Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro, avançados pelo Diário de Notícias, em 2016 foram dadas 1936 consultas de psicologia aos estudantes daquela unidade de ensino – mais 1092 consultas que em 2014.

No ano passado, os serviços da Universidade ofereceram 1477 consultas, não havendo, contudo, uma diminuição da procura. "A procura tem vindo a aumentar muito. No entanto, a limitação de recursos humanos tem restringido o número de consultas disponibilizado. A procura excede a oferta", disse ao jornal o serviço.

Na Universidade de Coimbra o cenário não se altera – em 2014, 774 consultas foram prestadas. Em 2017, o número aumentou para 1411. "Aumentámos o número de psicólogos e, quando isso acontece, aumenta a procura. Não me parece que haja mais gente doente, mas as pessoas estão mais atentas, procuram-nos mais", explicou o responsável pelos Serviços de Saúde e de Gestão da Segurança no Trabalho dos Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra (SASUC), António Queirós.

Segundo o responsável, a área de saúde mental tem merecido mais atenção por parte da Universidade, que criou, em 2016, a Consulta do Jovem Universitário – serviço de psicologia e psiquiatria que este ano já recebeu 82 alunos. "A nossa preocupação tem muito que ver com a situação dos estudantes, que estão habitualmente deslocados, afastados das famílias e dos amigos, com necessidade de corresponder às expectativas e por vezes com dificuldades de integração." Contudo, garante, ainda se deparam com "o estigma, o medo de serem discriminados, e a negação, pois não sabem ou negam que estão doentes".

A Universidade de Lisboa oferece também estes serviços aos alunos que procuram ajuda. Em 2016 foram realizadas 1647 consultas de psicologia na UL e em 2017 registaram-se 1298. Segundo Cláudia Correia, há alturas do ano com mais pedidos de consulta, "principalmente no início do ano e na época das avaliações".

Consultas dadas nas faculdades

Algumas faculdades, além dos serviços de acção social, têm gabinetes de apoio para os estudantes. A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto é um destes casos – anualmente, são registadas cerca de 600 consultas nesta unidade de ensino. "A procura tem vindo a aumentar. Tínhamos uma psicóloga em part-time, mas, devido à crescente procura, passou a full-time. Penso que há mais sensibilidade dos estudantes para pedir ajuda", disse ao DN Filipa Vieira, responsável pelo serviço.

Já no Gabinete de Apoio ao Estudante da FPCE da Universidade de Coimbra, dirigido por Maria do Rosário, "a procura de apoio psicológico e aconselhamento de carreira tem vindo a aumentar". "A ansiedade e a depressão estão muito presentes nos pedidos", explicou.

Doutoramentos levam a ansiedade e depressão

Já os alunos de doutoramento estão seis vezes mais sujeitos a sentirem ansiedade e depressão do que a população em geral, mostra um estudo publicado na Nature Biotechnology. Mais de um terço (39%) dos alunos de doutoramento nos EUA disseram sofrer ansiedade moderada a grave. Na população em geral, a depressão afecta 6% dos cidadãos.