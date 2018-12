O grupo Inês Pereira foi esta terça-feira alvo de buscas da Autoridade Tributária e da PSP. Fisco investiga fraude e evasão fiscal através de sociedade offshore.

A Autoridade Tributária e a Polícia de Segurança Pública (PSP) realizaram, esta terça-feira, buscas em várias instalações da cadeia de cabeleireiros Inês Pereira, com sede no Porto, sob suspeita de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Em causa está a existência de uma possível contabilidade paralela que poderá ter lesado o Estado em milhões de euros através de uma sociedade offshore.

O Jornal de Notícias avança que existe mesmo um inquérito da Direcção de Finanças do Porto, dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Porto, que visa o grupo de cabeleireiros, com lojas na zona de Guimarães e Porto, mais de 20 mil clientes e 100 colaboradores e conhecida por atender figuras públicas em Portugal.

O jornal refere ainda que terão sido constituídas arguidas quatro pessoas esta terça-feira, após as buscas realizadas em salões de cabeleireiro e escritórios. Ao Jornal de Notícias, Inês Pereira diz ter sido alvo de uma "fiscalização normal, como acontece em muitos sítios", garantido desconhecer qualquer inquérito criminal.

No entanto, a principal suspeita de fraude e evasão fiscal é a própria Inês Pereira. São descritos vários indícios de serviços pagos em dinheiro por clientes que não foram registados na contabilidade oficial do grupo, tendo sido integrados num "saco azul". A investigação diz respeito apenas aos últimos cinco anos do grupo, o que, segundo o Jornal de Notícias, leva as autoridades a crer que o esquema de facturas dissimuladas pode ter lesado o Estado em vários milhões de euros.