A Autoridade Marítima encontrou o corpo do surfista de 43 anos desaparecido junto ao Farol de Santa Marta, em Cascais.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã. O homem, arquitecto paisagista, saiu de casa, na zona de Sintra, para ir surfar. Mas ao contrário do costume não foi acompanhado de amigos. O alerta foi dado, pelas 03h00 desta sexta-feira, pela mulher do surfista. Este não respondeu às insistentes tentativas de contacto realizadas desde as 21h30 e a mulher deslocou-se à PSP.

O carro do homem foi encontrado no parque da praia de Carcavelos, estacionado e com todos os pertences excepto a prancha e o fato de surf.

A Polícia Marítima iniciou as buscas às 05h00. Os trabalhos contam com o auxílio da Estação Salva Vidas, de um helicóptero da Força Aérea, de uma lancha de fiscalização da Marinha e dos bombeiros de Carcavelos, explicou ao CM o comandante Pereira da Terra, capitão do porto de Cascais.

A situação é descrita como "estranha", uma vez que não estariam ondas propícias ao surf e à suposta hora que poderá ter ocorrido um acidente no mar Carcavelos é muito frequentada e ninguém deu qualquer alerta.