Foram constituídos seis arguidos, sob a suspeita de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Foi um alerta do banco que levou às buscas no Benfica, que levaram à constituição de seis arguidos: 3 pessoas individuais e 3 colectivas.



Segundo o Jornal de Notícias, o alerta surgiu devido às leis de combate ao financiamento do terrorismo e branqueamento de capitais, que obrigam os bancos a divulgar junto das autoridades as operações financeiras que considerem suspeitas.



As buscas foram conduzidas devido à suspeita de fraude fiscal e branqueamento de capitais. A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa indicou em comunicado que quase 1,9 milhões de euros, originários da Benfica SAD e da Benfica Estádio SA eram transferidos para a conta de uma empresa de informática e daí retirados em numerário.



A investigação está a ser conduzida pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.