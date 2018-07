Ao contrário das temperaturas que se abateram sobre Portugal, o Verão começou bem quente para os lados da Justiça. Em menos de um mês aconteceram seis buscas do Ministério Público (MP) e da Polícia Judiciária (PJ) a organismos ligados ao Estado sob suspeitas de corrupção e abuso de poder. O acelerar das diligências dos dois organismos acontece com o aproximar do início de férias judiciais, marcadas para 15 de Julho, e uma possível saída de Joana Marques Vidal da Procuradoria-Geral.

Tudo começou a 6 de Junho, com o regresso das autoridades à Câmara Municipal de Oeiras, liderada por Isaltino Morais. As buscas foram motivadas pela suspeita de tráfico de influência, corrupção, participação económica em negócio e abuso de poder. Um dia depois, houve mais uma busca da Operação Lex – que envolve o juiz desembargador do Tribunal de Relação de Lisboa Rui Rangel.

Já no dia 20 de Junho, aconteceram 66 buscas numa investigação sobre o contrato de patrocínio do Turismo do Porto, liderado por Melchior Moreira, com o Sporting de Braga e Vitória de Guimarães. Uma semana depois, no dia 26 de Junho, a PJ de Leiria realizou buscas na Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), no Porto, por alegada atribuição fraudulenta de subsídios a empresas.

Para terminar um mês quente de investigações, no dia 27 de Junho, a Operação Tutti Frutti originou 70 buscas a câmaras municipais, juntas de freguesias e, com maior incidência, as sedes de PSD e PS em Lisboa. Em causa estiveram suspeitas de financiamento partidário proibido.

Já esta segunda-feira a Unidade Nacional contra a Corrupção (UNCC) da PJ inspeccionou o gabinete do presidente demissionário da ADSE, Carlos Liberato Batista. O responsável pelo sistema de saúde dos funcionários públicos está a ser investigado por suspeitas de pagamentos encobertos como contrapartida para a assinatura de convenções entre a ADSE e clínicas privadas.

A agilização do MP está em evidência e como afirmou ao Jornal de Notícias o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuel Soares, os calendários de férias não estão em causa: "O Ministério Público considerou ser a altura própria. O incómodo não pode ser porque se age, mas como um sinal de confiança no sistema."