Edição n.º 728

No auge da crise com o plantel do Sporting, Bruno de Carvalho iniciou uma acesa troca de mensagens escritas com Fábio Coentrão, que via como o principal instigador do que considerava uma autêntica rebelião na equipa de futebol sénior. A discussão terminou com o jogador a querer confrontar pessoalmente o presidente do clube e só foi demovido graças à intervenção de um amigo, com quem foi depois fotografado no Casino Estoril.Bruno de Carvalho acabou por não conseguir suspender os atletas devido à oposição do representante da Holdimo, a empresa de Álvaro Sobrinho que tem 28,85% da SAD do Sporting, que se recusou a assinar um documento elaborado pelo presidente para os restantes administradores especiais.Pode ler mais sobre estas e muitas outras revelações relacionadas com a crise no Sporting, incluindo como a nova equipa especial criada pela Procuradoria Geral da República para investigar crimes relacionados como o futebol está a investigar a gestão de Bruno de Carvalho, nomeadamente os financiamentos e a reestruturação financeira do Sporting que começou em 2014/15. Um inquérito que, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, teve origem no conjunto de processos designados por "Universo Espírito Santo", mas que está a correr autonomamente.