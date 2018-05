"Hoje é um dos dias mais tristes que vivi no Sporting. Cada derrota, cada não conquista são marcantes, mas hoje é o momento institucional mais triste da minha vida e acredito que estou a falar por todos".

Não é legítimo esta pressão e coação para que nós nos demitamos. Se essas pessoas já não acreditam fazem eleições para os dois órgãos, não colocando em causa aquilo que é o Sporting e a SAD", disse durante o seu longo discurso, esta terça-feira.

o foram minimamente sensíveis aos interesses do SCP e da SAD". " Nós pedimos várias vezes, dando todos os argumentos à mesa de Assembleia geral e ao conselho fiscal e disciplinar do clube para que não fizessem o que fizeram hoje. Explicamos que isto colocará m causa o empréstimo que era realizado entre o final deste mês e o princípio do próximo", reforçou numa conferência de imprensa realizada no final da reunião.





"Está em causa o empréstimo obrigacionista. Isto põe em causa a preparação da época, a contratação e venda de jogadores, o colocar a escrito a nova restauração financeira. E isto, por nada. Esta direcção tentou de tudo. Inclusivamente, pedimos, por duas vezes, no dia 21 e hoje, para que nos dessem as razões para que nos devêssemos demitir. Foi-nos dito que não queriam entrar em discussões e nós garantimos que não íamos discutir nada. Que nos dissessem que iríamos reunir e apresentar soluções. Por duas vezes, nos foi negado. Não é assim que se lidam com assuntos da máxima gravidade que tem a ver com a queda ou não da direcção", atirou o líder dos "leões", acusando Marta Soares de ter lançado a "bomba atómica". " Foi-lhes explicado que o que acabou de ser anunciado por Jaime Marta Soares está cheio de irregularidade. Pelos estatutos e pela lei as coisas não são assim, Mas, sabendo disso, porque foi alertado para isso, decidiu lançar a bomba atómica", acusou. No final, voltou ao tema: "Se é possível impugnar esta AG? Claro que achamos que sim, mas não somos nós que achamos."



"Nós até fizemos uma proposta. Porque a proposta que nos foi apresentado no dia 21 e hoje foi a seguinte: mantermo-nos em funções 60 dias, portanto, eram marcadas já eleições para daqui a 60 dias, e depois dávamos a palavra aos sócios. Foi-lhes explicado que em primeiro lugar estava pedido por nós, e há estatutos para cumprir, uma Assembleia Geral de auscultação aos sócios. Os sócios são o maior património do Sporting. E esta direcção tem este pedido feito, formal, e já tinha antes da data da primeira reunião. E iríamos discutir com todos os sportinguistas tudo aquilo que se estava a passar, sem colocar em causa minimamente tudo isto, a preparação da época, os empréstimos obrigacionistas, a reestruturação financeira", revelou, acrescentando: "Não os conseguimos demover e fizemos uma nova propostas, quer no dia 21 quer hoje. Que, então, se a questão era por 60 dias, que nos dissessem se queriam cinco dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 25 dias, para poderem ter acesso a tudo, do clube e da SAD, inclusivamente poderem falar com os jogadores, com o pessoal, com quem quisessem. E que so final desse período — que eles decidiriam qual é –, houvesse algum indicio de algo, que nos sentaríamos a bem do Sporting, porque somos pessoas de bem e honradas". De acordo com BdC, "não é compreensível como é que se coloca em causa tudo isto por capricho". "Por só o podemos ver como um capricho", acusou.





Não vamos deixar que o Sporting seja tomado de assalto. Nunca deixámos, não vamos deixar. Se há coisas que não fazemos é desertar. Eu nasci em 1972, fui posto na reserva militar, mas tenho mais honra do que alguém que apareceu hoje. Sabe porquê? Porque nunca se abandona um companheiro de guerra e se passa para o lado do inimigo. Se tiverem aspirações para o clube, no momento certo sejam apresentadas. (...) Único objetivo é derrubar a direção. Se estes senhores não têm feito o que fazem hoje, daqui a duas semanas só teria coisas boas nas capas de jornais. Eles já estão a cair no ridículo e sabem que o tempo urge. Corre-se o risco de se ver o 'walking dead'", atirou.





Não podemos alegar que tudo aquilo que está a ser um massacre na comunicação social é uma justa causa seja para o que for. Hoje tivemos alguém que diz [Frederico Varandas] que ‘está nas minhas mãos a solução para não haver rescisões’. O que significa que não há justa causa! Se ainda ninguém percebeu espero que hoje finalmente tenha percebido. Não se pode alegar justa causa porque é o presidente A, B, C ou D. Isso não existe. Nós tentámos de tudo. É inacreditável o que aconteceu. É penoso", resumiu.

Foi assim que o presidente dos "leões", Bruno de Carvalho, reagiu à decisão do presidente da mesa da assembleia-geral do Sporting, Jaime Marta Soares, de convocar uma assembleia-geral de destituição da direcção para dia 23 de Junho. Para o líder do clube de Alvalade, os defensores da AG "nãO presidente do Sporting teve ainda tempo para criticar Frederico Varandas, o director clínico do clube que apresentou esta quinta-feira a demissão e anunciou a sua intenção de se candidatar à presidência do clube caso haja eleições. Frederico Varandas foi o mote para BdC falar das possíveis rescisões dos jogadores "leoninos", em consequência das agressões. O médico disse que seria capaz de reverter essa situação devido à relação próxima com os atletas. "A crise "leonina" teve o o seu foco inicial em 15 de maio, dia em que cerca de 40 alegados adeptos encapuzados invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, e agrediram alguns jogadores e elementos da equipa técnica, incluindo Jorge Jesus , que pode estar de saída do clube.Paralelamente, no âmbito de uma investigação do Ministério Público sobre alegados atos de tentativa de viciação de resultados em jogos de andebol e futebol tendo como objectivo o favorecimento do Sporting, foram constituídos sete arguidos, incluindo o "team manager" do clube, André Geraldes.Na sequência destes acontecimentos, os elementos da Mesa da Assembleia Geral, a maioria dos membros do Conselho Fiscal e parte da direcção apresentaram a sua demissão, defendendo que Bruno de Carvalho não tinha condições para permanecer no cargo.