O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e o líder da claque JuveLeo, Mustafá, vão aguardar o desenrolar do processo em liberdade, ficando obrigados a apresentações diárias às autoridade. BdC e o líder da claque vão ter que pagar uma caução de 70 mil euros. As medidas de coacção foram conhecidas esta quinta-feira no Tribunal do Barreiro, onde ambos foram ouvidos no âmbito da investigação da invasão à Academia de Alcochete. Assim que foi conhecida a decisão, os apoiantes do antigo dirigente festejaram a libertação de BdC, que veio a uma janela acenar.





Bruno de Carvalho está indiciado por terrorismo, sequestro, ameaça agravada, detenção de arma proibida, ofensa à integridade física qualificada e dano com violência. No total, o ex-presidente do clube lisboeta está indiciado por 57 crimes: um de terrorismo, 20 de sequestro, 20 de ameaça agravada, dois de detenção de arma proibida, 12 de ofensa à integridade física qualificada e dois de dano com violência. Mustafá está indiciado pelos mesmos crimes de Bruno de Carvalho, acrescido de um de tráfico de droga.

O ex-presidente do Sporting e o líder da claque Juventude Leonina estão detidos desde domingo, sendo que o processo só se começou a desenrolar na terça-feira devido à greve de funcionários judiciais. BdC tem pernoitado nas instalações da GNR de Alcochete e Nuno Vieira Mendes nas do Montijo.