Homem estava acompanhado pelo filho, junto a uma passadeira.

Um homem de nacionalidade britânica morreu hoje de madrugada após um atropelamento seguido de fuga numa passadeira na principal avenida de Albufeira, disse à Lusa fonte do comando de Faro da GNR.



De acordo com a mesma fonte, o homem, de 61 anos, que estava acompanhado do filho de 22 anos, ainda foi transportado para o Centro Saúde de Albufeira, mas acabou por morrer.



O condutor responsável pelo atropelamento foi identificado e detido pelas autoridades, por ordem judicial, depois de ter sido localizada a viatura, acrescentou a GNR.



O acidente aconteceu às 00:25, na Avenida dos Descobrimentos, numa passadeira junto ao MacDonald's de Albufeira (distrito de Faro), tendo provocado o corte de trânsito no sentido oeste-este.



No local estiveram dez militares da GNR, apoiados por cinco viaturas, e também elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos Bombeiros de Albufeira.



No local esteve ainda o Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV).



O corpo da vítima foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal de Portimão.



Este foi o segundo atropelamento mortal na Avenida dos Descobrimentos, em Albufeira, no espaço de 24 horas.



No domingo ao início da manhã uma idosa de 80 anos também morreu quando atravessava outro ponto da avenida.