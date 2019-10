Uma declaração política de intenções sobre negociação de um acordo de comércio livre, preservação de direitos dos cidadãos, cooperação futura e ilusionismo sobre fronteiras remendou um acordo precário em tudo conforme às ambiguidades do Brexit.Os chefes de estado e governo da União Europeia ao aprovarem um segundo compromisso para saída da Grã-Bretanha apostam numa probabilidade de êxito diminuta, mas suficiente para, no pior dos cenários, propiciar nova justificação para adiamento de um Brexit brutal e desordenado.Para Boris Johnson tudo são ganhos: se o parlamento britânico aprovar o acordo tem caminho aberto para reivindicar vitória e caso siga o destino da antecessora Theresa May irá lançar-se numa campanha eleitoral jogando a cartada da legitimidade do povo e do Brexit contra as elites de Westminster e dos interesses instalados.Alfândegas em portos e aeroportos para evitar fiscalização fronteiriça na circulação terrestre de bens entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte é o compromisso tido por possível.A Irlanda do Norte irá reger-se pela pauta aduaneira do Reino Unido, as autoridades britânicas aplicarão os regulamentos europeus na Irlanda do Norte e cabe-lhes cobrar em benefício da UE taxas aduaneiros a uma série de produtos, a definir, que possam destinar-se ao mercado interno dos 27.Produtos de consumo imediato, transportados pessoalmente, não pagarão taxas ao cruzarem a fronteira e o alinhamento entre as pautas aduaneiras e regimes fiscais é dado implicitamente por adquirido numa banda apertada entre a República da Irlanda e o Reino Unido.Ao Stormont, a Assembleia da Irlanda do Norte, é atribuído direito de, a partir de 2025, votar os entendimentos entre a UE e o Reino Unido que poderão ser anulados passados dez anos.As cedências de parte a parte geram imensos equívocos e assentam na falácia de que a presente correlação de forças políticas no Ulster, onde aumenta a conflitualidade violenta entre católicos e protestantes, e no Eire se mantenha inalterada quando se fizerem sentir os efeitos negativos do Brexit na economia britânica.A Irlanda do Norte metamorfoseou-se no gato de Schrödinger: neste transe do Brexit está na UE e, simultaneamente, não está na UE, mas há quem a veja dentro e quem a veja fora.A terceira tentativa de Theresa May, no final de Março, para fazer aprovar o seu acordo fracassou por uma diferença de 58 votos (344-286) e Johnson viu-se reduzir-se ainda mais a bancada conservadora que conta apenas com 288 deputados.A oposição dos 10 deputados unionistas irlandeses implica que abstenções e votos contra na bancada conservadora ponham em causa a hipótese de aprovação.Johnson tem de assegurar apoios entre os 21 conservadores expulsos em Setembro e independentes que abandonaram o partido como a ex-ministra Amber Rudd.Nacionalistas escoceses (35 mandatos), Liberais-Democratas (19 deputados), parlamentares independentes e de pequenos partidos vão tornar ainda mais difícil ao governo chegar aos 318 votos necessários para passar o acordo.Os cálculos das diversas tendências trabalhistas são, por outro lado, um dos factores de incerteza.O partido soma 244 deputados e a estratégia de Jeremy Corbin de adiar eleições antecipadas não prima pela clareza. Uma indicação para o voto contra será, presumivelmente, acatada pela maioria dos parlamentares trabalhistas, sendo incerto se Corbin conseguirá levar Westminster a aprovar uma emenda não-vinculativa para convocação de segundo referendo.Se acabar derrotado no parlamento, Jonhson, presumindo que irá requerer nova prorrogação do Brexit que lhe não será negada pela UE, fará correr a roda do destino.Opor a legitimidade da democracia representativa por via da eleição parlamentar contra a legitimidade de voto popular em referendo é uma das consequências incontornáveis do Brexit.A lógica socialmente aceite de legitimação democrática na monarquia constitucional foi posta em causa.As reivindicações de cunho nacionalista, politizadas à esquerda na Escócia e entre a direita conservadora inglesa, ameaçam a integridade do Reino Unido.Sábado será servida a vingança em Westminster.