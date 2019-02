A iniciativa European Best Destination 2019 colocou a cidade de Braga atrás de Budapeste, na Hungria. Lisboa e Porto já venceram edições anteriores.

A cidade de Braga foi eleita com 59.092 votos o segundo melhor destino da Europa em 2019, ficando atrás de Budapeste que arrecadou 62.128 votos.



Lisboa e Porto já tinham conquistado o primeiro lugar em edições anteriores.



No total a iniciativa "European Best Destination 2019" conseguiu no total mais de meio milhão de votos oriundos de mais de uma centena de países.

Consulte a lista dos melhores destinos da Europa:

1. Budapest

2. Braga

3. Monte Isola

4. Metz

5. Poznan

6. Malaga

7. Geneva

8. Cavtat

9. Bratislava

10. Sainte-Maxime

11. Dinant

12. Athens

13. Kotor

14. Riga

15. Florence

16. Paris

17. Berlin

18. Vienna

19. London

20. Brussels