Autoridades tentam acalmar os ânimos, em Lisboa.

Os Bombeiros Sapadores estão neste momento junto ao Ministério do Trabalho em protesto. Foi cortada uma estrada junto ao Ministério, que fica na Praça de Londres, em Lisboa, usando uma mangueira dos bombeiros.



Os profissionais estão a forçar a entrada no ministério e as autoridades criaram uma barreira para impedir a passagem.



Os manifestantes protestam contra as propostas do Governo relativas à revisão do estatuto da carreira. Foi convocada uma greve dos bombeiros sapadores entre os dias 22 de Janeiro e 5 de Fevereiro, mas um representante garantiu que não será colocado em causa o socorro à população.



Os bombeiros repudiam os projetos de lei do Governo que procuram "destruir a carreira do bombeiro profissional e degradar as suas condições de aposentação", de acordo com a Lusa.