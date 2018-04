Bombeiros resgatam dois alemães de falésia em Odemira

"As duas pessoas não sofreram ferimentos e após o resgate seguiram a sua vida", acrescentou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o alerta foi dado às 12:02, tendo as operações de socorro envolvido 13 operacionais, apoiados por cinco veículos, dos bombeiros de Odemira e de Aljezur.

Duas pessoas de nacionalidade alemã foram hoje resgatadas de uma falésia, sem sofrerem ferimentos, no litoral do concelho de Odemira, distrito de Beja, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros.Luís Oliveira indicou que um homem de 24 anos e uma mulher de 22 estavam a fazer uma caminhada na rota vicentina, quando, "a meio de uma falésia", na zona das Pontas Brancas, a norte da praia de Odeceixe, "ficaram encurralados", sem condições para subir ou descer.Segundo o responsável, foram mobilizados operacionais e veículos dos bombeiros de Odemira e de Aljezur (Faro), que efectuaram o resgate do homem e da mulher, utilizando equipamento de salvamento em grande ângulo.