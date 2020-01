Um táxi caiu ao rio Tejo na madrugada de hoje na zona da Matinha, em Lisboa, e até cerca das 08:00 não havia indicação de qualquer ocupante no interior da viatura, segundo a Polícia Marítima.Fonte da Polícia Marítima disse à agência Lusa que a viatura caiu entre a marina da Expo e o Cais da Matinha e que o alerta foi recebido cerca das 05:10.Segundo a mesma fonte, trata-se de uma viatura de táxi que tinha sido furtada na Avenida D. João II, em Moscavide.No local estão uma equipa de mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, uma lancha do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), a PSP e a Polícia Marítima.