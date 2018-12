Daniela Silva era enfermeira do INEM. Estava a bordo da aeronave que caiu em Valongo. Equipa tinha deixado uma doente no hospital e voltava para a base.

Daniela Silva, a enfermeira do INEM que morreu devido à queda de um helicóptero em Valongo, foi bombeira voluntária. Silva integrou o corpo de bombeiros de Baltar, em Paredes.



De acordo com o Correio da Manhã, a notícia da sua morte foi conhecida durante o jantar de Natal da corporação.



Através do Facebook, os bombeiros de Baltar lamentaram a morte de Daniela Silva. "Imensa tristeza no Corpo de Bombeiros de Baltar. Uma das nossas partiu de forma tão trágica. Daniela, ficarás para sempre no coração de todos nós."



A queda da aeronave deu-se depois de a equipa de quatro pessoas ter deixado uma doente de 76 anos no hospital de Santo António, no Porto. Partiu de Massarelos com destino à base, em Macedo de Cavaleiros, mas deu-se o acidente.



A morte dos quatro ocupantes do helicóptero do INEM que caiu este sábado na serra de Couce, Valongo, foi confirmada pelo próprio INEM no início da madrugada deste domingo. A aeronave foi localizada após horas de busca.



"O Instituto Nacional de Emergência Médica informa que foi localizado, cerca das 01h30, o helicóptero de emergência médica que se encontrava desaparecido. A aeronave em questão foi localizada na Serra de Pias, concelho de Valongo, havendo a lamentar a ocorrência de quatro vítimas mortais", referiu o instituto, num comunicado divulgado pouco depois das 02h00.



Dentro da aeronave seguiam o comandante, o piloto, e uma equipa médica do INEM, composta por um médico e uma enfermeira. A investigação ao acidente será levada a cabo por uma equipa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários. "Caberá às autoridades competentes desenvolver um inquérito para apurar com detalhe as causas do acidente, cujos contornos não são ainda neste momento conhecidos", lê-se numa nota no INEM.



Entre a perda do sinal do helicóptero, que ocorreu às 18h30, e o alerta da Protecção Civil, que foi dado às 20h15, passaram-se duas horas.