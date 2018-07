O fogo ainda está activo. Há pelo menos um helicóptero de combate a incêndios no local.



Um fogo deflagrou no recinto da fábrica da Celtejo este domingo, em Vila Velha de Ródão (Castelo Branco). Os Bombeiros Voluntários da região já estão na zona para tentar evitar que a fábrica seja atingida pelo fogo, cujas origens ainda são desconhecidas.



Segundo o Diário de Notícias, três bombeiros de Vila Velha de Rodão ficaram com ferimentos ligeiros durante o combate ao fogo.



O incêndio começou em pilhas e estilhas de madeira na empresa de fabrico de papel, e ainda está activo. O alerta foi dado às 13h59 e pelas 16h30 os Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão já estavam no local. As chamas estão agora confinadas "ao parque de estilha de madeira" no exterior da fábrica e, segundo uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o domínio das chamas irá exigir muito esforço e tempo.



O CM avançou que fonte da Protecção Civil confirmou que estavam pelo menos 72 operacionais e 31 veículos na zona, e pelo menos um helicóptero de combate a incêndios para conter a projecção de partículas das chamas. O número de operacionais subiu agora para 94, apoiados por 39 veículos, segundo a página online da Autoridade Nacional de Protecção Civil.



O site Beira Baixa TV partilhou um vídeo na sua conta de Facebook que mostra o combate às chamas e os vários operacionais no local.



Fonte do CDOS de Castelo Branco confirmou que as chamas estão a ser combatidas pela quase centena de operacionais oriundos de várias corporações: Castelo Branco, Covilhã, Idanha-a-Nova, Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã, além dos de Vila Velha de Ródão.



No mesmo concelho está a ser vigiado um incêndio que começou no sábado, em zona de mato, e que já se encontra dominado.

