Incêndio em fábrica de artigos religiosos em Fátima extinto

Incêndio em fábrica de artigos religiosos em Lameira, freguesia de Fátima, levou ao local 24 bombeiros, com o apoio de nove veículos.

Mais de duas dezenas de bombeiros combateram um incêndio numa fábrica de artigos religiosos, em Lameira, perto de Fátima, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.



De acordo com o CDOS de Santarém, o incêndio deflagrou cerca das 07h40 numa fábrica de artigos religiosos em Lameira, freguesia de Fátima, concelho de Ourém, distrito de Santarém, sem causar vítimas.



O incêndio foi extinto às 09h10 e não causou vítimas, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.



A mesma fonte disse que o fogo afetou apenas a estufa de secagem de pinturas de artigos e não se propagou a outras zonas da fábrica.



"O fogo ficou extinto às 09:10 encontrando-se ainda no local para fazer o rescaldo 24 bombeiros das corporações de Fátima e de Ourém, com o apoio de seis veículos", disse a fonte.