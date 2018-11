Animal era bravo e não reagia bem à aproximação das pessoas, o que dificultou as operações.

Os bombeiros dos Arcos de Valdevez resgataram este domingo uma vaca que tinha caído a um buraco de grandes dimensões no lugar da Igreja, na freguesia de Monte Redondo.



Segundo o Correio da Manhã, o animal era bravo e não reagia bem à aproximação das pessoas, o que dificultou as operações.



Um bombeiro ficou aliás ferido e teve que ser assistido no local. Foi necessário solicitar a intervenção de uma máquina giratória, que abriu um caminho no terreno. Com uma corda, os bombeiros conseguiram depois retirar o animal.