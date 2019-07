Duas pessoas feridas e três estradas cortadas num incêndio em Alijó

Um bombeiro e um civil ficaram feridos esta quarta-feira num incêndio em Alijó, Vila Real, sendo que uma delas sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau. Mais de 215 homens, apoiados por 61 viaturas e cinco meios aéreos, combatem as chamas que lavram "com bastante intensidade" e levou ao corte de duas estradas, disse à Lusa a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real revelou que o ferido que sofreu queimaduras é um civil de 48 anos que ficou com dez por cento do corpo queimado, ao passo que o outro é um militar da GNR que partiu o braço esquerdo.



A autoestrada A4 foi, entretanto, cortada nos dois sentidos devido ao fumo provocado pelo fogo que está a ser combatido por 187 homens, 53 viaturas e cinco meios aéreos e que, tendo começado numa zona de mato, já atingiu uma área de pinhal.





De acordo com o CDOS de Vila Real, um dos bombeiros que estava a combater as chamas "sentiu-se mal e foi retirado do teatro de operações".A autoestrada A4 começou por ser cortada no sentido Vila Real/Bragança na zona de Alijó, devido ao incêndio que começou pelas 15h00 naquele concelho.De acordo com a GNR, A4 foi cortada "entre os nós de Alijó e Murça", por causa do "fumo" que está a afetar a visibilidade naquela autoestrada.A A4 é a terceira estrada cortada devido ao incêndio que deflagrou em Ribalonga, concelho de Alijó, juntando-se ao IC 5 e à EN212, segundo disse à Lusa o CDOS de Vila Real.