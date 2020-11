O Bloco de Esquerda deverá votar contra a proposta do Orçamento do Estado de 2021. A decisão irá ser levada à Mesa Nacional do partido, que se reúne esta noite, em formato virtual, apurou a. O texto é crítico do Partido Socialista que o Bloco acusa de ter apresentado uma propsota que não responde "a uma situação excecional".

Na resolução política que será votada esta quarta-feira refere-se que o Bloco se empenhou "na negociação do OE 2021 durante vários meses, mas o governo manteve uma postura intransigente em matérias centrais, insistindo numa resposta de mínimos que é desajustada às circunstâncias de crise pandémica, económica e social que o país atravessa". O partido de Catarina Martins considera mesmo que o orçamento apresentado é de continuidade e que "não responde a uma situação excecional".O BE relembra ainda que apresentou 12 propostas de alteração ao Orçamento como "proteger o emprego; apoiar quem perdeu salários e rendimento e combater a pobreza; reforçar o Serviço Nacional de Saúde; impedir novas perdas públicas com o Novo Banco" e que perante estas propostas o PS se apoiou "na direita para rejeitar todas essas propostas, sem que em paralelo tivessem sido aprovadas outras propostas que garantam uma resposta robusta à crise".No final do texto que será discutido esta quarta-feira escreve-se que o Bloco constata que "o processo parlamentar não melhorou a proposta de Orçamento em termos que permitam ao Bloco a sua viabilização", demonstrando a sua vontade de votar contra a proposta.